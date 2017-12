Barcelona lideró invicto su grupo tras vencer 2-0 al Sporting Lisboa

Para el ex Valencia, este fue su tercer gol de la temporada y el primero en la Champions League.

El Barça se deshizo sin problemas (2-0) de un Sporting de Portugal que no tuvo ninguna ambición en un partido que se le hizo cuesta arriba, ya que no sólo necesitaba una victoria, sino que para clasificarse para octavos de final también requería que el Juventus no ganase en el campo del Olympiacos.

El Barça sumó un nuevo triunfo en un partido en el que no tenía ningún exigencia deportiva, ya que desde la anterior jornada ya se había hecho con la primera posición para pasar a cuartos.



El Barcelona apostó por una delantera sin Lionel Messi, que estuvo en el banquillo, y el juego azulgrana notó la falta de la chispa que le suele poner el argentino. No obstante, Denis Suárez asumió el rol de darle el toque de creatividad que necesitaba el equipo de Ernesto Valverde.

El Sporting sacó dos jugadores de refresco en el segundo acto (Bas Dost y Gelson Martins), apostando por dar un paso adelante, pero a excepción de un par de acciones tímidas en ataques, el Barcelona volvió a tomarle el pulso y dominar el balón, hasta que Paco Alcácer cazó uno en un saque de esquina y de cabeza marcó gol (1-0).



Era el 58, el Sporting había encajado un tanto, el Juventus seguía ganando y Messi entró en el campo. Además, en la ocasión más clara de los portugueses, Bas Dost se encontró con un balón de oro para rematarlo sin oposición y de cabeza, pero Jasper Cillesen hizo la parada de la noche.

Con Messi en el campo, al Barcelona se le hizo más llevadero el partido, especialmente porque el argentino volvió a ser el polo de atracción de todos los balones que emprendían camino hacia el área portuguesa.



En la última acción ofensiva del partido, un pase en profundidad de Messi a Denis Suárez propició un centro raso de éste a Alcácer, pero se cruzó el exbarcelonista Jérémy Mathieu, que se echó al suelo y envió el balón al fondo de las mallas (2-0).

La Juventus se reafirma segundo de grupo

La Juventus se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones este martes tras imponerse por 2-0 al Olimpiacos en Atenas y finalizar segunda del grupo D, por detrás del Barcelona, que derrotó al Sporting (2-0).



Los goles italianos fueron anotados por el colombiano Juan Cuadrado (15) y por Federico Bernadeschi (89).

Minutos después, la Juventus abrió el marcador con una jugada por la izquierda del brasileño Alex Sandro, cuyo centro lo remató a placer Cuadrado desde el interior del área pequeña (15).

Tras perdonar, Bernadeschi sentenció para la Juventus (89) con un disparo raso y cruzado.