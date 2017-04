Gignac: "'Tuca' me dio disciplina y Bielsa táctica"

André-Pierre Gignac, jugador de Tigres, recordó a los técnicos que lo han marcado en el fútbol entre los que destacan Ricardo Ferretti y Marcelo Bielsa. Además, reveló en donde le gustaría retirarse de las canchas.



Gignac roba una pelota como un gran defensor… pero a su pequeño hijito /Univision Deportes Network / Televisa Deportes Network 0 Compartir

“Tuca es igual de enojón que Bielsa y Gignac, pero Tuca es más familiar. Está en contacto con los jugadores y bromea. Marcelo no es así, para él sólo es fútbol. Tienen la misma pasión, no la misma manera de trabajar", recordó el francés en entrevista para la revista Life & Style.



En fotos: los 20 jugadores más caros del Clausura 2017 de la Liga MX 1. Andre Pierre-Gignac (Tigres) - Valor de mercado: 7 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 2. Hriving Lozano (Pachuca) - Valor de mercado: 6,5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 3. Eduardo Vargas (Tigres) - Valor de mercado: 6 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 4. Dorlan Pabón (Monterrey) - Valor de mercado: 5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 5. Edwin Cardona (Monterrey) - Valor de mercado: 5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 6. Rogelio Funes Mori (Monterrey) - Valor de mercado: 5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 7. Rodolfo Pizarro (Chivas) - Valor de mercado: 5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 8. Erick Gutiérrez (Pachuca) - Valor de mercado: 5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 9. Ismael Sosa (Tigres) - Valor de mercado: 4 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 10. Silvio Romero (América) - Valor de mercado: 4 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 11. Guido Pizarro (Tigres) - Valor de mercado: 4 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 12. Javier Aquino (Tigres) - Valor de mercado: 4 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 13. Jurgen Damm (Tigres) - Valor de mercado: 4 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 14. Orbelin Pineda (Chivas) - Valor de mercado: 4 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 15. Franco Jara (Pachuca) - Valor de mercado: 3,5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 16. Fidel Martínez (Atlas) - Valor de mercado: 3,5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 17. Carlos Peña (León) - Valor de mercado: 3,5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 18. Lucas Zalarayán (Tigres) - Valor de mercado: 3,5 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 19. Carlso Darwin Quintero (América) - Valor de mercado: 3 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 20. Nahuel Guzmán (Tigres) - Valor de mercado: 3 millones de euros Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir

“Tuca me ha apoyado en mi carrera y me ha tenido paciencia. Con cada técnico he aprendido: Deschamps me enseñó la mentalidad ganadora; Bielsa, lo táctico; Tuca afinó todo y me dio disciplina”, agregó Gignac.



Aniversario de UDN: estuvimos cuando Gignac llegó a la Liga MX para hacerla más grande /Univision Deportes Network 0 Compartir

Sobre su estancia en México, señaló que se enamoró del país a primera vista y que le gustaría retirarse del fútbol con los Tigres.

“Creo que tengo unos cinco años más. A mí me encantaría ser técnico. No me interesa la MLS, prefiero estar con mi gente y seguir en México. ¿Por qué no terminar aquí? Sí, me gustaría, pero hay que hablar con los directivos”, mencionó Gignac.