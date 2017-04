Alan Pulido dedicó emotiva carta a Tigres

Previo al encuentro entre Tigres y Chivas, Alan Pulido compartió una emotiva carta en la que recordó su etapa como felino.

"Hoy es un día importante para mí, porque juego contra el equipo que me dio la oportunidad de cumplir mi más grande sueño Tigres, pero me toca defender la camiseta de Chivas, que desde que llegue de Europa me han hecho sentí muy especial", escribió Pulido.



"Hoy regreso a la casa que me vio crecer, en donde viví muchas experiencias en mi vida incomparables, donde llore, reí y grite cada uno de mis goles que sin duda los recuerdo", añadió el delantero de Chivas.



Pulido quiere regresar a la Selección Mexicana

"Gracias afición (Tigres) porque hace años en el UNI me tocó por primera vez en mi vida, que corearan mi nombre y sin duda fue un sentimiento que no puedo describirlo, solo me queda agradecerles como siempre lo he hecho desde que salí de Tigres por todo su apoyo”, agregó el futbolista.