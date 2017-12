Suárez sobre Neymar: "No lo veo jugando con el Real Madrid"

Arsenal ganó por la mínima, Milan no pasó del empate; así terminó la fecha 3 de la LE

No le pierda la pista a los mexicanos en Europa con la agenda de este fin de semana

Has Visto

1: Manchester City, 853 millones de euros. Aún no ha sido campeón de la Champions League en su historia. Cuatro veces campeón de Premier League.

1: Manchester City, 853 millones de euros. Aún no ha sido campeón de la Champions League en su historia. Cuatro veces campeón de Premier League. Foto: Getty Images | Univision

9: Arsenal de Inglaterra, 416 millones de euros. El único del 'Top 10' que no está en Champions League. Tienes 43 títulos en torneos en Inglaterra y una Recopa de Europa en 1994.

9: Arsenal de Inglaterra, 416 millones de euros. El único del 'Top 10' que no está en Champions League. Tienes 43 títulos en torneos en Inglaterra y una Recopa de Europa en 1994. Foto: Getty Images | Univision

El CIES Football Observatory presentó un informe con los clubes que más inversión han hecho en toda su historia, con casos en los que el dinero y la gloria van de la mano y en otros aún no.

El CIES Football Observatory presentó un informe con los clubes que más inversión han hecho en toda su historia, con casos en los que el dinero y la gloria van de la mano y en otros aún no. Foto: Getty Images | Univision

El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez descartó que su antiguo compañero brasileño Neymar, ahora en las filas del París Saint-Germain, pueda fichar por el Real Madrid, en un entrevista con el diario deportivo Marca.

"No, para nada. Sinceramente, no lo veo. Sé cómo es Neymar y la admiración que tenía por el Barcelona y los compañeros. No lo veo ahora yéndose a jugar al Real Madrid", señaló Suárez.

"'Ney' es una persona ya madura y fue plenamente consciente de la decisión que tomó. Seguro que lo hizo con mucho dolor porque estaba feliz aquí. Pero todos tenemos que aceptar que él tenía otros retos y que los quería asumir", continuó.



Neymar: el niño problemático detrás del talento multimillonario del PSG Neymar, de quien se espera ratifique con talento su multimillonaria contratación en PSG, tuvo su primera polémica al interior del equipo, las mismas que lo han perseguido en su carrera. Foto: AP | Univision 0 Compartir Dorival Junior, técnico del Santos y de Neymar en 2010, dan testimonio de eso luego de que el entrenador separó al jugador por insultarlo al no dejarle cobrar un penalti. El DT luego fue destituido. Foto: AP | Univision 0 Compartir El juego entre Brasil y Colombia tuvo mucho juego fuerte y provocaciones, en las que estuvo incluido Neymar. Al final, el delantero fue víctima de esos roces y salió lesionado a pesar del triunfo 2-1. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El lateral Camilo Zúñiga lo golpeó en la espalda y eso impidió que Neymar continuara en el partido. Tan comunes son las exageraciones del delantero que la jugada apenas dio para amonestación. Foto: AP | Univision 0 Compartir Sin embargo, Neymar no pudo jugar el partido de semifinales con Brasil en el que Alemania los humilló 7-1 frente a su público, todo en medio de la controversia previa. Foto: AP | Univision 0 Compartir Zúñiga y Neymar se vieron y se saludaron amablemente en la Copa América de 2015 y parecía que la animadversión entre ambos equipos habían quedado en el pasado. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, al final del partido que perdió Brasil contra Colombia, tra el pitazo del juez, Neymar pateó el balón contra Pablo Armero y de inmediato generó la reacción de los colombianos. Foto: AP | Univision 0 Compartir Carlos Bacca empujó a Neymar y jugadores de ambos equipos empezaron a discutir, en una discusión que fue controlada pero que por los ánimos pudo tener un peor descenlace. Foto: AP | Univision 0 Compartir Bacca fue sancionado por dos partidos mientras que Neymar se perdió cuatro partidos, en una Copa América en la que su país quedó eliminado en la fase de grupos. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si bien los enfrentamientos entre Juanfran y Neymar fueron algo constante durante los partidos entre Atlético de Madrid y Barcelona hubo uno en particular que causó la molestia del brasileño. Foto: AP | Univision 0 Compartir En medio de las provocaciones de Neymar a Juanfran, el español no dudó en recordarle en un choque en 2015 la humillación que sufrió Brasil en el 7-1 contra Alemania. Foto: AP | Univision 0 Compartir La final de la Copa del Rey de 2015 entre Barcelona y Athletic Club tuvo otra controversia con Neymar como protagonista, con sus actitudes en el triunfo 3-1 de su equipo en el minuto 86. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Neymar hizo una figura y Unai Bustinza le reclamó junto al resto de jugadores de Bilbao por falta de respeto, al punto que Xavi Hernández tuvo que controlar a Neymar para evitar una pelea. Foto: AP | Univision 0 Compartir La llegada de Nelson Semedo al Barcelona coincidió con los últimos días de Neymar, pero el brasileño tuvo una diferencia con el defensa portugués en la corta estadía de ambos en el club. Foto: AP | Univision 0 Compartir Durante un entrenamiento, el brasileño le recriminó al portugués y por poco se van a los golpes, siendo separados por sus compañeros. El delantero se retiró de la práctica molesto. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Anthony Ralston sufrió la actitud de Neymar, que luego de ser amonestado no dudó en echarle en cara el triunfo provisional de 0-3 al defensa del Celtic en Championbs contra PSG. Foto: AP | Univision 0 Compartir En medio de la goleada del PSG 0-5 contra Celtic en Champions el hecho pasó como algo aislado, pero dio muestras de que la actitud de Neymar con sus rivales no cambió a pesar del nuevo club. Foto: AP | Univision 0 Compartir Los líos del brasileño ahora parecer ser al interior de su equipo, luego de que Edinson Cavani pidió patear un tiro libre, pero Dani Alves tomó el balón y al final terminó en manos de Neymar. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Neymar, que llegó al PSG como la gran contratación de la temporada, lanzó el tiro y las diferencias entre ambos jugadores quedaron en evidencia. Foto: AP | Univision 0 Compartir El tema creció más cuando Cavani pateó un penalti, a pesar de que el brasileño pidió hacerlo. Se habla de que incluso hubo pelea en el vestuario. Todo esto, en medio de los frecuentes líos de Neymar. Foto: AP | Univision 0 Compartir

"Era una decisión comprensible que la tomó junto a su familia. No hay reproche ninguno, sino admiración y puro cariño por todo lo que le ha dado al club y por la relación que tuvimos a lo largo de estos años", concluyó Suárez sobre su antiguo compañero.

Neymar abandonó el Barcelona al comienzo de esta temporada para fichar por el PSG en un traspaso de 222 millones de euros (264 millones de dólares), el más alto en la historia del fútbol.

Junto a Suárez y Lionel Messi formó una delantera del máximo nivel que ganó dos ediciones de la Liga y una Champions en tres temporadas juntos.



Neymar y otros ex del Barcelona que se convirtieron en 'enemigos blaugranas' Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir José Mourinho (der.) estuvo con Barcelona de 1996 a 1999 como asistente del cuerpo técnico, primero con el inglés Bobby Robson y luego con el holandés Louis Van Gaal. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Años después, su carrera como técnico despegó y brilló con Porto, Chelsea e Inter de Milán, lo que lo llevó al banquillo de Real Madrid donde emprendió su enemistad con Barcelona. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si bien ahora está con Manchester United, la realidad es que Barcelona no es de las preferencias del portugués ni los hinchas catalanes tienen un gran concepto del 'Special One'. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir El sueco Zlatan Ibrahimovi llegó con muchas expectativas al Barcelona pero su paso por el equipo catalán fue uno de los peores en su carrera, en medio de polémicas con su técnico. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Zlatan, luego de salir del club culé, hizo públicas sus molestias con su antiguo entrenador y con el club, algo que reafirmó cada vez que pudo enfrentarlos. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ahora con Manchester United, Ibrahimovic está en el cierre de su carrera y de seguro celebrará con la misma rabia que antes lo ha hecho un gol contra el Barcelona. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir El portugués Luis Figo fue una de las grandes figuras e ídolos del Barcelona de España, equipo con el que incluso fue campeón de Liga de España. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir El repentino paso de Figo del Barcelona a Real Madrid casi que lo convirtió de inmediato en un enemigo público del equipo catalán, cuyos hinchas le demostraron desprecio. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si bien Figo no está dedicado en la actualidad a temas cercanos al fútbol, es claro que el Barcelona no es uno de sus amores, a pesar del paso brillante por ese club. Esa relación se rompió. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Ronaldo Nazario se dio a conocer en el mundo gracias a su etapa juvenil brillante en el Barcelona de España, donde incluso ganó Balón de Oro. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Ronaldo, luego de su paso por Inter de Milán, sorprendió al llegar al Real Madrid, en donde vivió una segunda etapa gloriosa con el club blanco. Golpe bajo para Barcelona. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si bien no es el único que jugó en Barcelona y Real Madrid, la actualidad de Ronaldo lo hace parte de la entraña del club blanco, lo que de inmediato lo convierte en enemigo culé. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Neymar demostró desde su llegada al Barcelona que es un jugador de talla mundial y estuvo al nivel del argentino Lionel Messi, a quien superó en algunos momentos de la pasada temporada. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir La salida de Neymar al PSG por 222 millones de euros fue un duro mensaje para el mercado, pero ante todo para Barcelona. El club y el jugador no cerraron su ciclo en los mejores términos. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La enemistad de Neymar con Barcelona parece hacerse más evidente con el supuesto llamado del atacante a su compatriota Coutinho para convencerlo de que no fiche con los catalanes. Foto: AP | Univisiondeportes.com 0 Compartir

Algunos medios han publicado en las últimas semanas que la estrella brasileña estaría interesada en regresar a Barcelona.

Finalmente Suárez señaló que no jugó ningún papel entre Neymar y su compañero de selección Edinson Cavani en el enfrentamiento que tuvieron hace unos meses por lanzar los penales en el PSG.

"No, en absoluto. Estuve totalmente al margen. No eran situaciones que yo pudiera manejar", dijo Suárez.