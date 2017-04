El motor de Sporting Kansas City hecho en La Masía del Barcelona

Sporting Kansas City marcha invicto después de cinco partidos de la temporada 2017 de la MLS y el catalán Ilie Sánchez emerge como uno de los responsables del buen arranque.

La presencia del mediocampista de 26 años, que llegó al club en enero, invita a comparar al Sporting de hoy con aquel que ganó la Copa MLS en 2013. El balance en el mediocampo es evidente, la defensa apenas deja asomar a los delanteros rivales, y el ataque es eficiente a la hora de marcar diferencias en el marcador.



"Creo que el equipo está en proceso, estamos consiguiendo cosas, pero también sabemos que tenemos cosas que mejorar", dijo Sánchez en la víspera del partido en casa de Portland Timbers, el líder de la Conferencia del Oeste.

La mayor coincidencia con el equipo campeón de 2013 es que Sánchez juega en la posición que otro catalán tuvo en aquel momento: Oriol Rosell, que hoy milita en el Belenenses de la primera división de Portugal. Los dos jugadores fueron formados en La Masía del Barcelona FC, una de las canteras más prestigiosas en el mundo del fútbol.

"Estoy encantado que se haga la comparacion con una época tan buena del club, pero a partir de ahí me llega poco la comparación porque no veo mucho la prensa, sé que tenemos mucho que trabajar", dijo Sánchez.



Sánchez es el tercer jugador con pasado blaugrana que pasa por el Sporting. Además de Rosell, el equipo contó con el volante ofensivo Jordi Quintilla en 2015 y 2016. La relación con el Barcelona se remite a los años como jugador del técnico Peter Vermes, quien pasó cuatro temporadas en el Figueres, equipo catalán que juega en las divisiones menores del fútbol de España. Vermes conservó la admiración por el modelo del Barcelona FC a lo largo de los años y parte de sus tareas como entrenador es seguir los partidos del Barcelona B y otros cuadros juveniles del gigante europeo. Fue así como el nombre de Sánchez quedó anotado en su agenda personal.

El volante de contención llegó a Kansas City después de pasar por el 1860 Munich y el Elche de Alicante.



"[Vermes] me comentó como veía como jugador, que me conocía y me explicó lo que me iba a pedir si venía a Sporting", comentó Sánchez sobre su llegada a la MLS. "Me explicó que el Sporting es un equipo que sale con el balón jugado desde atrás y que para llegar a gol busca la asociación con los compañeros, que al final buscan un futbol más elaborado y pues eso me convenció para venir".



Sánchez observa la MLS como una liga con mucha proyección. Como alumno de La Masía tiene autoridad para hacer un diagnóstico sobre lo que es el Sporting como club y lo que depara el futuro.

"Creo que en Sporting las personas que mandan saben aprovechar muy bien los recursos que tienen", dice Sánchez. "Todo gira en torno a una idea, la que tiene el entrenador de como jugar al fútbol, y a raiz de eso tanto el primer equipo, como Swope (equipo de la USL) y las categorías inferiores, giran en torno a esa idea, y para todo el mundo es más fácil trabajar, entrenar, cuando tienes una idea clara".

El compañero de Sánchez en las concentraciones es el hondureño Roger Espinoza del que destaca su liderazgo en el vestuario.



"Es una ventaja porque es un jugador muy experimentado, muy querido en el vestuario, que se hace escuchar y respetar", afirma Sánchez.

En el largo plazo, el catalán deja claro que siente a gusto en el club y la ciudad.

"Estoy aquí por la idea de juego y por como trata a los jugadores. Espero estar aquí unos cuantos años", concluye Sánchez.