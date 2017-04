Sergio Ramos le responde con los 'taches arriba' a Piqué con el tema de los árbitros

Fueran muchas las repercusiones que dejó el clásico entre Real Madrid y el Barcelona que terminó con victoria 3-2 de los catalanes en el Santiago Bernabéu. Al final del partido, Gerard Piqué afirmó que el conjunto ‘merengue’ está acostumbrado a los arbitrajes muy permisivos, razón por la que Sergio Ramos le recordó al culé lo que sucedió en el choque contra el PSG en la Champions League.

"Eso dice él, pero como el suyo del PSG. Nos hubiera gustado brindarle a la afición un golpe en la mesa, pero no ha sido así. Todos estamos en el barco, el que se baje que luego no venga a celebrar", dijo el defensor madridista.



Sobre la relación que tiene con el zaguero blaugrana, Ramos dijo que se lleva bien con Piqué, pero que tras disputar un partido prefiere no encontrarse con él.

"No me llevo mal con él. Cada uno defiende lo suyo, pero después de un Clásico no voy a darle un abrazo", admitió.



Finalmente, sobre la falta que le cometió a Lionel Messi y que terminó en su explusión, acotó que no merecía salir expulsado.

"Para mí ha sido excesiva la roja. Admito que llego tarde después de verla 40 veces, pero no voy a lesionar a nadie. Messi lo hace bien, salta, pero no le toco. Ha condicionado obviamente el partido", concluyó.