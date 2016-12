Seleccionador de Argentina: “Si Messi me arma el equipo, me voy a casa”

Edgardo Bauza, seleccionador argentino, volvió a responder en su país a los que acusan a Lionel Messi de realizar las convocatorias y decidir las alineaciones del conjunto albiceleste.



El ‘Patón‘ aclaró que las convocatorias las hace él y aseguró que “a los que creen que Messi me arma el equipo no puedo salir a contestarlos, pero si eso pasa me voy a casa”.



El técnico también señaló que “Messi es el jugador más fácil de dirigir, porque trata de que el equipo funcione bien”.



Bauza, que hizo estas declaraciones en una entrevista con Radio Rivadavia, habló también de Javier Mascherano y del papel de defensor central que cumple en el Barcelona: “Uno es preso de sus palabras, pero yo a Mascherano no lo imagino como central. A lo mejor algún partido por alguna circunstancia o necesidad pueda jugar ahí. Javier es un jugador importante por todo lo que transmite” concluyó.