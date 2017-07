Se tambalea Caixinha con Rangers; Gary Lineker se burló de su eliminación

'Rangers fuera de la Europa League luego de humillante derrota ante un equipo de Luxemburgo' tituló el periódico The Guardian sobre la derrota 2-0 del cuadro escocés en la previa del torneo continental.



El portugués Pedro Caixinha, de paso por la Liga MX con el Santos Laguna de Torreón, y campeón del Clausura 2015, resultó fuertemente criticado por la prensa escocesa. 'La temporada de liga aún no ha empezado siquiera y ya comienza a haber presión sobre el técnico portugués en Ibrox (casa del Rangers)'.



'Asumo toda la responsabilidad por esta dolorosa derrota. Pero siempre he sido positivo y nunca me doy por vencido y sigo creyendo en este proceso y en este grupo', declaró. 'Resultados así desafortunadamente ocurren una vez en la vida'.

Su rival luxemburgués, el Progres Niederkorn, nunca antes había ganado un partido oficial por competiciones de la Uefa. De hecho, ni siquiera acabó dentro de los primeros tres lugares de su país, algo que el exjugador inglés, y ahora comentarista de la BBC, Gary Lineker, resaltó:

'Rangers cayó contra un club de Luxemburgo. No el mejor de Luxemburgo, sino el cuarto lugar de la liga de Luxemburgo.'



Rangers lost to a club in Luxembourg. Not Luxembourg but a club in Luxembourg. Not the best team in Luxembourg, the 4th best in Luxembourg.