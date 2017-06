¿Se cayó el primer gran fichaje del Draft? Edwin Cardona dice que no llegará a Pachuca

Edwin Cardona, quien era uno de los jugadores más codiciados en el Draft de la Liga MX, volvió a ser noticia este jueves, pues a pesar de que se daba como un hecho su llegada al Pachuca proveniente a préstamo del Monterrey, el colombiano desmintió la noticia y afirmó que no está entre sus planes unirse a los Tuzos.



Desde España, donde Cardona jugó el miércoles como titular el choque amistoso entre la selección Colombia y su similar de España, el volante colombiano afirmó: “Muy agradecido porque el Pachuca está interesado en mí, pero hasta el momento no tengo en mis planes ir a Pachuca”.



‘Crackdona’, como es apodado, lleva en Monterrey desde el año 2015 y marcó 41 goles en 102 partidos disputados con los Rayados en todas las competiciones. El colombiano es un jugador que destaca por su gran pegada y exquisita técnica, motivos que lo hacían uno de los pilares de su equipo.

“Es un gran club, una gran institución, con prestigio en México, pero en los planes míos y de mi familia no entra ir allá. No he arreglado nada, no tengo acuerdo con nadie. Es bueno aclarar esos temas, ya que lo hicieron oficial”, concluyó el colombiano sobre su llegada a los Tuzos ¿Cuál será el futuro de Cardona?