Spalletti: "Alguien quiso crear una guerra interna entre Totti y yo"

El técnico Luciano Spalletti, que se despidió del Roma, aseguró que "alguien quiso crear una guerra interna" entre él y el capitán Francesco Totti y subrayó que, aún así, seguirán siendo "amigos" y "personas que se respetan en todo".

Spalletti se desvinculó oficialmente hoy del Roma entre polémicas por su gestión del vestuario y quiso defender su posición al considerar que siempre se portó "con coherencia" y que los pitos que recibió en su último partido no eran merecidos.

"Alguien quiso crear una guerra interna entre Totti y yo. No merezco esos pitos por cómo trabajé. Se ha querido seguir esa historia, espero que ahora se cambie de actitud", dijo en la rueda de prensa de despedida desde el centro técnico de Trigoria.

"Seguiré siendo amigo de Totti, seguiremos hablando como siempre. Seguiremos siendo personas que se respetan en todo", agregó.



¡Más sabe el diablo por viejo!: talento por encima de los 40 años en el deporte Algunos deportistas que superan los 40 años de edad se mantienen vigentes a pesar del paso del tiempo en las diferentes disciplinas, demostrando que en muchas ocasiones la experiencia y el talento tienen un peso muy grande. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Francesco Totti, con 40 años, es el símbolo aún vigente de Roma. Aunque anunció su retiro, todavía le restan algunos partidos en la temporada 2016/17 en la Serie A. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Totti es el gran referente de Roma en la actualidad, al punto que firmará por seis años como directivo tra su retiro de la actividad. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El mexicano Óscar Pérez, con 44 años, es una de los veteranos importantes en el Pachuca, campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf de 2017. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Apodado el 'Conejo', el arquero mexicano se mantiene vigente con su equipo luego de 20 años de carrera en el fútbol profesional y será ficha para el Mundial de Clubes en diciembre. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con 43 años, el dominicano Bartolo Colón es lanzador de los Atlanta Braves y sigue vigente tras 20 años de carrera. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Colón es una de las piezas fuertes de su equipo en la ofensiva en la MLB. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Juan Sebastián Verón volvió a la competencia a sus 42 años para reforzar a Estudiantes de La Plata, equipo del que es presidente, en la Copa Libertadores. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El volante, que se ha caracterizado por su buena pegada, ha aportado para que el equipo aún siga en la pelea con su calidad. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Vince Carter demostró que su veteranía todavía pesa en la NBA y ayudó a que los Memphis Grizzlies llegaran a los playoffs en la NBA. Con 40 años, su talento lo sostiene por delante de los jóvenes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Carter no pudo evitar la caída de su equipo contra los Spurs, pero dio oposición contra un rival que llegó como gran favorito. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ichiro Suzuki es jugador japonés de los Miami Marlins a sus 42 años de edad, en una carrera marcada por su buena actuación en el bateo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Suzuki superó a Pete Rose en 2016 como el jugador con más hits en su carrera: más de 4257. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El brasileño Helio Castroneves llegó a sus 41 años siendo un referente del automovilismo, especialmente en Estados Unidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Castroneves todavía se mantiene vigente en la IndyCar, categoría en la que ha brillado y sigue siendo referente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El ucraniano Vladimir Klitschko, con 41 años, es uno de los boxeadores destacados en los pesos pesados a nivel mundial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con 41 años, peleó por recuperar los títulos de la Super WBA (vacante), de la IBF y de la IBO (vacante) del peso pesado contra Anthony Joshua, pero perdió. Aún no anuncia su retiro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El japonés Koji Uehara llegó, a sus 42 años, para reforzar la línea de lanzadores de los Chicago Cubs. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uehara es uno de los refuerzos del actual campeón del béisbol estadounidense de la MLB. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

El técnico toscano se mostró resentido con el trato recibido por parte de la prensa local e insistió mucho en el hecho de que siempre trabajó por el bien del Roma.

"Trabajé de manera seria y profunda, tratando de hacer el bien del Roma. Yo tengo mis ideas y traté de aplicarlas, luego cada uno puede hacer sus consideraciones sobre la temporada", dijo.

Tras un comienzo positivo en Roma, Spalletti vio su relación estropearse también con la afición y lamentó el hecho de que sus críticos no hayan entendido la realidad de las cosas.

"Si esas personas hubieran estado en mi cabeza no me hubieran pitado. (...) No he logrado que todos lucharan por un mismo objetivo", explicó.



'Hasta que la muerte los separe': se casaron con su escudo y jamás lo dejaron Estos futbolistas nunca cambiaron (o no han cambiado aún) de colores desde su debut profesional. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El soviético Lev Yashin, 'La Araña Negra', siempre resguardó la meta del de Dínamo de Moscú. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Durante 24 temporadas, desde 1949 hasta 1971, el arquero ganó cinco Ligas y tres copas de la Unión Soviética, además de defender los colores de su país en cuatro mundiales, tres eurocopas y unos Juegos Olímpicos en 1956, donde ganó medalla de oro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La defensa por el lado derecho está protegida por el leal Jamie Garracher, jugador que en 16 temporadas siempre estuvo en Liverpool y con el que jugó más de 700 partidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Desde 1997 hasta 2013, durante 16 años obtuvo una Champions League en 2005, dos Supercopas de Europa, una Copa de la UEFA en 2001, dos Football League Cup, dos Community Shield, dos FA Cup y una Carling Cup. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El italiano Franco Baresi estuvo durante 20 temporadas, de 1977 hasta 1997, con Milán de Italia. Fue uno de los mejores defensas centrales del mundo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con Milán ganó dos veces la Copa Intercontinental, tres veces la Champions League, tres veces la Supercopa de Europa, seis veces la Liga de Italia, cuatro veces la Supercopa de Italia, aparte del título mundial obtenido con Italia en 1982. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El catalán Carles Puyol estuvo durante 15 temporadas vestido de blaugrana. No solo eso: también portó la banda de capitán. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Líder de España y Barcelona, fue campeón mundial en 2010 y obtuvo dos Mundiales de Clubes, tres Champions League, dos Supercopas de Europa, seis ligas de España, seis Supercopas de España y dos Copas del rey, además de la Eurocopa de 2008. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como lateral izquierdo (aunque fue también central), el italiano Paolo Maldini integra este equipo tras 24 temporadas de 1985 hasta 2009 con Milán. Siempre será recordado como 'Il Capitano Rossonero'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Maldini ganó con Milán dos Copas Intercontinentales, un Mundial de Clubes, cinco Champions League, cinco Supercopas de Europa, siete títulos de Serie A, una Copa Italia y cinco Supercopas de Italia, para un total de 26 títulos que lo hacen el más ganador en la historia del equipo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El inglés Paul Scholes estuvo de 1993 a 2013 con Manchester United, con el que vivió el mejor momento del equipo en su historia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Scholes obtuvo un Mundial de Clubes, una Copa intercontinental, dos Champions League, 11 títulos de Premier League, siete de Community Shield, tres de Football League Cup y tres de FA Cup. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El volante Andrés Iniesta debutó con Barcelona en 2002 y aún es uno de los símbolos del equipo azulgrana. Anotó el gol del título de España en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Iniesta con Barcelona ha ganado tres Mundiales de Clubes, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa, ocho Ligas de España, siete Supercopas de España y cuatro Copas del Rey. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El italiano Danielle De Rossi ha disputado 16 temporadas como volante en Roma, equipo con el que ha conseguido dos Copas de Italia y dos Supercopas de Italia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A sus 33 años, De Rossi no ha dado señal ni de retiro ni de alejarse de la institución con la que debutó. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El argentino Lionel Messi debutó en 2004 con Barcelona y cada vez hace más historia con el club catalán, en el que es casi que una leyenda viviente tras comenzar su carrera a sus 16 años. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Messi ha obtenido con Barcelona tres Mundiales de Clubes, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa, ocho Ligas de España, siete Supercopas de España y cuatro Copas del Rey. Eso además de récords individuales como el de ser máximo goleador del club en la historia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El galés Ryan Giggs estuvo con Manchester United durante 24 temporadas de 1990 a 2014, siendo un símbolo del equipo y una de las figuras en su mejor momento durante el triplete de 1999. Es el más ganador en la historia del club. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Giggs obtuvo 36 títulos con Manchester United: un Mundial de Clubes, una Copa intercontinental, dos Champions League, una Supercopa de Europa, 13 títulos de Premier League, 10 de Community Shield, cuatro de Football League Cup y cuatro de FA Cup. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A los 16 años, el delantero Francesco Totti debutó con Roma, en un romance que ha durado 22 años y del que el italiano advirtió terminará en las canchas al final de esta temporada. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Totti, que firmará como directivo del club, obtuvo un título de Serie A en el año 2000, además de dos Copas de Italia y dos Supercopas de Italia, siendo una leyenda para el equipo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

"Quizás dije cosas fuertes en algunos momentos, pero si las he dicho era porque era necesario. Si alguien estuviera aquí entendería que no estaban equivocadas", afirmó.

Sobre el director deportivo, el español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi", comentó: "Le conocí, y por su calidad de persona será doloroso no poder seguir trabajando con él. Creo que aquí hay necesidad de personas fuertes, Monchi tiene esa calidad y estoy seguro de que logrará unir al Roma", aseguró.

Unas palabras de respeto que le devolvió el propio Monchi, presentando la rueda de prensa.

"Tenía y tengo especial interés en decir que es una relación a nivel personal y profesional que ha sido corta pero muy intensa. Antes de llegar tenía un concepto excelente del técnico y ahora se ha multiplicado", aseguró.



publicidad