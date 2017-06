Roma apuesta por Eusebio Di Francesco como nuevo técnico

El Roma hizo oficial el nombramiento como nuevo entrenador de Eusebio Di Francesco, que llega al club romano con un contrato de dos años tras brillar en las últimas cuatro temporadas al mando del Sassuolo.

"AS Roma está feliz de anunciar que Eusebio Di Francesco es el nuevo responsable técnico del club. El entrenador, de 47 años, firmó un contrato que le ligará al club hasta 2019", informó el Roma en un comunicado.

Di Francesco, que estuvo en el Roma en su carrera como jugador y que conquistó el título liguero en 2001, sustituirá a Luciano Spalletti, que firmó por el Inter de Milán el pasado 9 de junio.



OFFICIAL: Eusebio Di Francesco is our new head coach!



