"Estaba habituado a otro juego": Moreno

El debut del mexicano Héctor Moreno, se produjo en el partido en que la Roma superó 0-1 al Torino por la Serie A de Italia. El central jugó lo noventa minutos y se mostró muy feliz por el trato recibido por el equipo y la ciudad.

El nativo de Culiacán presumió de hablar muy rápido el italiano. “Poco a poco me voy soltando más. Al principio me daba un poco de pena, pero cuando vi que me entendían me sentí bien”, dijo en el programa transmitido por Radio Roma.



“Estoy muy feliz de poder jugar con el equipo. Tenía que conocer un poco más el fútbol italiano, como la hablé con el entrenador. Estaba habituado a otro juego, uno contra uno y marcación. He aprendido con los otros defensores, en 2 o 3 meses que he estado aquí, como se juega en la Roma”, aseguró.

Moreno, con recorrido en ligas de México, España y Holanda, calificó la Serie A como una de la más competitivas: “Para mí es un fútbol muy difícil, muy táctico y físico”.



Se siente muy a gusto en la ciudad. “Estar aquí es una cosa bellísima”. Del recibimiento que ha tenido, soltó: “El grupo es humilde, los compañeros me han hecho sentir como en casa. Estoy realmente feliz”.

Por su parte, Eusebio di Francesco, técnico de la Roma, quedó muy satisfecho con la actuación de Moreno: “Hizo un óptimo partido y esto solo demuestra que el trabajo da sus frutos. Tiene unas grandes cualidades técnicas”.

Me dijo: “Juega como sabes, recuerda lo que hemos hablado”, apuntó Moreno.

Finalmente, el central del equipo de la capital italiana sentenció: “Para mí es una gran responsabilidad jugar en Roma y para México”.