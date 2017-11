Con Carlos Vela los 90 minutos, la Real Sociedad queda eliminada de la Copa del Rey

La Real Sociedad quedó eliminada de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras perder por 2-3 ante el Lleida Esportiu de la segunda b de España. El mexicano Carlos Vela participó los 90’ minutos pero muy poco pudo hacer para evitar el resultado adverso.

Los ‘Txuri Urdín’ ganaban el partido a los 33’ minutos por marcador de 2-0 gracias a tantos de Diego Llorente y Juanmi; lejos estaban de pensar que la catástrofe los invadiría en Anoeta que además acumulaba el 1-0 que la Real había conseguido en el partido de ida. El 3-0 en el marcador global se derrumbó en solo 54 minutos, en uno de los resultados más increíbles en la historia de la Copa de Rey.



El humilde Lleida Esportiu no bajó los brazos y colocó el primer chispazo de reacción a los 56’ minutos por medio de Aitor Nunez, la esperanza llegó a los 59’ minutos por medio de un penalti marcado por Manuel Molina y finalmente el milagro se completó gracias a Bojan Radulovic a los 87’ minutos.

Al término del partido, el jugador mexicano Carlos Vela aceptó que fue un ridículo lo hecho por la Real Sociedad. “Tenemos que analizar mucho esto porque es algo que no podemos volver a pasar. Siempre que se pierde el equipo está dolido, no importa quien juegue. No hicimos bien nuestro trabajo, no hicimos bien las cosas que requería el partido. Estoy dolido”, declaró el jugador mexicano tras la eliminación de la Copa del Rey.

Carlos Vela vive sus últimos minutos como jugador de la Real Sociedad, el próximo año jugará en la MLS defendiendo los colores de Los Ángeles FC.