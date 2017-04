Zidane entiende el enfado de James Rodríguez: "Miro por el bien del equipo"

El colombiano James Rodríguez no ocultó su enfado con su entrenador Zinedine Zidane, cuando fue sustituido en Butarque en la victoria del Real Madrid (2-4), ante lo que el técnico se mostró comprensivo, desmintiendo que tengan una mala relación.



Real Madrid se impone con facilidad contra Leganés y mantiene su liderato Dos goles de Álvaro Morata y su participación clave en un tercero que acabó con tanto de Mantovani en propia puerta, ejecutaron el plan de rotaciones de Real Madrid que se impuso 2-4 ante un Leganés que siempre buscó la gloria. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Asier Garitano, DT del Leganés, alineó a Herrerín; Tito (salió por Samu García al minuto 54), Bustinza, Mantovani, Siovas, Diego Rico; Gabriel (salió por Alberto Bueno al minuto 64), Rubén Pérez, Timor, Szymanowski (Machís, al minuto 84); y Luciano. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Contra Leganés, Zidane tuvo una fe ciega en su plantilla como para quitar del once de golpe a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Toni Kroos, con nueve cambios en total, en un partido para la segunda línea. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Zidane puso en Real Madrid a Keylor Navas; Danilo, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kovacic (salió por Modric al minuto 81), Marco Asensio, Lucas Vázquez; James (salió por Isco al minuto 72) y Morata (salió por Mariano al minuto 78). Foto: EFE | Univision 0 Compartir El ímpetu inicial del Leganés fue respondido con categoría por el Real Madrid. Los locales buscaban robar y golpear. Sin construcción de jugadas, centrados en intentar mantener las líneas unidas y no dejar espacios. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Real Madrid aguantó el tiempo que tardó en aparecer en escena Marco Asensio, que enganchó el balón en el centro del campo, metió el turbo con una conducción exquisita y tras irse de los rivales que intentaron echarle el freno, regaló el gol a James Rodríguez, que remató a placer. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El gol del colombiano llegó al minuto 15 del primer tiempo y con ello Real Madrid respiró tranquilo en su mano a mano con Barcelona por mantener el liderato. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Danilo se animó en ataque y su disparo lo repelió el poste antes de un saque de esquina que acabó en cabezazo de Álvaro Morata para el 2-0 de Real Madrid en 18 minutos de juego. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Sin la BBC aprovechó su oportunidad para responder con goles Morata, que firmaba su doblete con un bonito derechazo a pase de Kovacic al minuto 23. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Real Madrid sintió la tranquilidad del trabajo hecho y se relajó contra el equipo local, en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Liga de España, disputado en el estadio de Butarque ante 10.922 espectadores. Foto: EFE | Univision 0 Compartir El Leganés, con corazón, puso la balanza del partido a su favor con miras a recortar idferencias y por qué no intentar el empate. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Al minuto 32 Gabriel anotó el primer gol de descuento para el Leganés, que a punta de orgullo propio puso en problemas al poderoso Madrid. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luciano cerró la diferencia al minuto 34 en medio de la impotencia de Keylor Navas. Sorpresa general para los visitantes. Foto: EFE | Univision 0 Compartir El Leganés sintió poder tutear al Real Madrid y pasó a defensa de cuatro en la reanudación. Su valentía tuvo rápido castigo. Otra vez a balón parado, Otra vez Morata de cabeza, esta vez ayudado por Mantovani en la acción de su triplete. Foto: EFE | Univision 0 Compartir El argentino Alexander Szymanowski, marchándose en velocidad de Marcelo y Ramos pero golpeando a pie cambiado sin encontrar la rosca, dispuso de la más clara. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El líder pudo hacer más daño a la contra, pero ya había respondido a la obligación de ganar con Zidane ejecutando su plan. Foto: EFE | Univision 0 Compartir De nuevo, Zidane demostró que en sus planes poco tiene a James Rodríguez y en el minuto 72 lo sustituyó por Isco. El colombiano es el quinto jugador del Real Madrid con menos minutos en cancha esta temporada. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Álvaro Morata tuvo una jornada memorable y demostró que es alternativa de lujo en el ataque de Real Madrid. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Real Madrid ratificó su primer puesto y ventaja de dos puntos sobre el Barcelona, a falta de un partido pendiente en la Liga de España. Foto: EFE | Univision 0 Compartir

"No he hablado con James y es normal que cuando uno sale del campo quiere jugar noventa minutos y al final son cosas que pasan. Ya está, se acabó y nos quedamos con el partido que ha hecho. Ha jugado bien", aseguró Zidane en rueda de prensa.



El técnico madridista explicó la razón por la que siempre sustituye a James, que no juega 90 minutos desde el 10 de diciembre y cuenta con pocas oportunidades de ser titular.



"No tengo nada contra James, al contrario. Es verdad que es muy cambiado porque eso pasa con los jugadores ofensivos que son los primeros que tienes que quitar porque trabajan mucho. Pasa muchas veces con Karim", aseguró.



"Estoy contento con James, es normal que se enfade porque quiere jugar pero no hay nada malo entre nosotros. Me gustaría decir que tenemos algo en contra por las veces que me preguntáis, pero no es verdad. Miro por el bien del equipo, entiendo que él está enfadado pero es importante como los demás y lo va a seguir siendo para mí y para el equipo", sentenció.