Real Madrid

Zidane confirma la sobrecarga muscular de Bale y deja entrever su ausencia

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no anunció la baja del extremo galés Gareth Bale para enfrentarse al Espanyol, pero la dejó entrever antes de decidir el domingo en el día del partido, tras confirmar que sufre una sobrecarga muscular por la que tendrán que medir si puede viajar con su selección.



"Lo vamos a ver mañana, es una sobrecarga, no es importante pero como siempre a mí no me gusta cuando un jugador tiene una pequeña cosa y no queremos arriesgar. Ya veremos si mañana está con nosotros", aseguró Zidane en rueda de prensa dejando ver que no forzará a Bale para jugar.



publicidad

Gales se juega su pase al Mundial de Rusia en dos partidos decisivos en los que Bale seguro que desea ayuda a su selección. Zidane guardó distancia hasta ver su estado para decidir con los médicos.



"A la selección irá si tiene que ir, no creo que haya un problema entre el Real Madrid y Gales, dependerá de su forma, de la molestia y el estado de forma, nada más. Por eso lo vamos a ver día a día y ya mañana se verá", sentenció.