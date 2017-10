Real Madrid

Zidane asegura que nunca dirigiría al Barça: “Tengo el corazón blanco”

Además, no ha sido solo campeón del mundo con Francia, ya que en el 2016 logró el Mundial de Clubes con el Real Madrid ante el Kashima Antlers. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images | Univision

Su once ideal es: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Isco; Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Foto: AVIER SORIANO/AFP/Getty Images | Univision

El 4 de enero de 2016 se hizo oficial la llegada de Zidane al banquillo 'merengue' y desde entonces la historia de gloria no ha cesado. Foto: GERARD JULIEN/AFP/Getty Images | Univision

Cuestionado por la prensa, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dejó en claro que no piensa dirigir al Barcelona en un futuro.



“Tengo el corazón blanco e, igual que de jugador, nunca entrenaré allí. Después del Madrid muchos me dijeron si quería jugar en otro sitio y no quise. estoy aquí, pienso en lo de ahora y nada más. En el futuro veremos, pero no, con todo el respeto”, declaró Zidane en conferencia de prensa previo a medirse al Getafe.

‘Zizou’ ha ganado con el Real Madrid dos Champions League como entrador y una más obtenida como jugador. Al momento acumula 1 Liga y dos Spercopas de España.