Theo Hernández: "Estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo"

"Eres jugador del Real Madrid por tu talento, por lo que has demostrado con tu personalidad a pesar de tu juventud. Quisiste vestir esta camiseta por encima de todo. Quisiste defender este escudo aunque otros grandes clubes de Europa también te querían. Tu firmeza y tu convicción son gestos que el madridismo no olvidará", dijo a Theo.

"Eres jugador del Real Madrid por tu talento, por lo que has demostrado con tu personalidad a pesar de tu juventud. Quisiste vestir esta camiseta por encima de todo. Quisiste defender este escudo aunque otros grandes clubes de Europa también te querían. Tu firmeza y tu convicción son gestos que el madridismo no olvidará", dijo a Theo. Foto: AP | Univision

Theo Hernández, futbolista del Real Madrid, aseguró durante su presentación oficial como jugador blanco, que no tuvo ninguna presión para fichar por el club madridista, al que no le costó dar el sí para jugar las próximas seis temporadas en sus filas.

Theo Hernández, futbolista del Real Madrid, aseguró durante su presentación oficial como jugador blanco, que no tuvo ninguna presión para fichar por el club madridista, al que no le costó dar el sí para jugar las próximas seis temporadas en sus filas. Foto: EFE | Univision

ESPAÑA.- Theo Hernández, defensa del Real Madrid presentado este lunes de manera oficial, aseguró que se siente muy "contento" por estar "en el mejor club del mundo" y agradeció a su presidente, Florentino Pérez, su llegada a la entidad madridista.



James al Bayern, Lukaku complica a Morata en Old Trafford y más del mercado europeo Los veranos previos a las Copas del Mundo de la FIFA siempre son la danza de los millones en el mercado europeo. 0 Compartir El belga Romelu Lukaku pasa del Everton al Manchetser United. Los Red Devils habrían pagado más de 80 millones de euros. Foto: AP | Univision 0 Compartir El traspaso de Antonio Rüdiger de la Roma al Chelsea se confirmó este lunes. Habrían pagado 30 millones de euros. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Wayne Rooney concretó su regreso al Everton, equipo de sus amores, tras ser la gran figura del Manchester United en la última década. Foto: AP | Univision 0 Compartir Los rumores sobre James Rodríguez vuelven a estar más cercanos a Bayern Múnich y Manchester United. Foto: AP | Univision 0 Compartir Diego Costa está muy cerca del regreso al Atlético de Madrid, pero primero tendría que irse a préstamo hasta diciembre al Besiktas o Japón, según las versiones en España. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El crack islandés Gylfi Sigurdsson, del Swansea City, podría llegar al Everton que está reforzándose con todo. Foto: AP | Univision 0 Compartir Se dice que Olivier Giroud saldría del Arsenal con destino al Marsella, en su país. Foto: AP | Univision 0 Compartir El italiano Marco Verratti vuelve a sonar con fuerza para el Barcelona. Pero en el PSG ya lo obligaron a pedir disculpas y a decir que está contento en París. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luego del subcampeonato en el Europeo Sub21, Dani Ceballos llamó la atención del Real Madrid que ya gestiona su pase. Foto: AP | Univision 0 Compartir El portero francés Steve Mandanda podría regresar en este mercado a su país con el Marsella. Foto: AP | Univision 0 Compartir Fabian Delph tiene muy adelantada su salida del Manchester City rumbo al Stoke City. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El uruguayo Diego Rolán saldría del Bordeaux rumbo al Fulham de Inglaterra. Foto: AP | Univision 0 Compartir Thomas Lemar y el Arsenal siguen negociando su salida del Mónaco. Se dice que en poco se podría confirmar. Foto: AP | Univision 0 Compartir El español Fernando Llorente cambiaría de equipo en la Premier League. Del Swansea al Chelsea. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La joven promesa del Manchester City, Kelechi Iheanacho, podría salir al Leicester City en busca de minutos para madurar. Foto: AP | Univision 0 Compartir El brasileño Lucas Moura cambiaría de aires desde esta temporada y la Roma aparece como uno de sus posibles destinos. Foto: AP | Univision 0 Compartir La llegada de Romelu Lukaku al Manchester United complica la negociación por Álvaro Morata. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El juvenil argentino Juan Foyth, de Estudiantes de La Plata, suena para llegar al Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino. Foto: AP | Univision 0 Compartir

Después de firmar su contrato junto a Florentino Pérez, de posar con su familia con las 12 Copas de Europa y con una camiseta con su nombre, pronunció sus primeras palabras como jugador del Real Madrid.



publicidad

"Quiero agradecer al presidente y a la directiva por darme toda la confianza. Muchas gracias a la afición por el recibimiento que me han dado. También a los jugadores. Estoy muy contento de estar aquí, en el mejor club del mundo. He venido para aprender del mejor club del mundo y de los mejores jugadores del mundo. Hala Madrid", comentó antes de bajar al césped para posar con su nueva camiseta.



"No ha habido ninguna presión. No me costó mucho decir sí al Real Madrid. Es el mejor equipo del mundo y estoy aquí porque he querido y porque es el mejor equipo del mundo. Quería venir al Real Madrid porque es lo que quería y no había ninguna presión. Tenía varios equipos, hablé con mi representante y la mejor opción era venir al Real Madrid porque aquí puedo crecer. Están los mejores jugadores del mundo", agregó.

El nuevo jugador del Real Madrid afirmó que está muy "feliz" por formar parte de la plantilla de Zinedine Zidane y, cuestionado por cómo cree que le recibirá el estadio Wanda Metropolitano cuando se enfrente al Atlético, indicó que lo que tenga que pasar, "se verá en su momento".



publicidad