¿Ronaldo o Cristiano Ronaldo? ¿Con quién se queda Zidane ?

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el portugués Cristiano Ronaldo es "el mejor rematador" que ha tenido y lo equiparó al brasileño Ronaldo Nazario, dos jugadores de los que dijo envidia su pegada porque él "no tenía esos goles" como jugador.

"Como entrenador, Cristiano es el mejor rematador. No he tenido la oportunidad de jugar con él, jugué contra él. Sus datos son impresionantes. Sí tuve la suerte de hacerlo con Ronaldo el brasileño que también era extraordinario. Les tengo envidia porque yo no tenía estos goles, daba pases pero gol no tenía tanto como ellos. Son jugadores impresionantes", comparó.



¡Miedo! Los tríos ofensivos que dominan el fútbol de Europa La 'MSN' - Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar llevan 55 goles en los 28 partidos que lleva La Liga de España. Foto: Getty Images/Alex Caparros | Univision 0 Compartir De esos 55 goles, Lionel Messi es el que más ha marcado con un total de 25 anotaciones, entre las cuales hay 7 dobletes. Foto: Getty Images/Michael Regan | Univision 0 Compartir La 'BBC' - Karim Benzema, Garath Bale y Cristiano Ronaldo han marcado 34 goles en esta temporada de La Liga de España. Aunque no es su mejor registro, siguen metiendo miedo. Foto: Getty Images/Denis Doyle | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El máximo anotador del Real Madrid, y por obvias razones del tridente, es Cristiano Ronaldo con 19 anotaciones, 2 dobletes y 2 hat-tricks. Foto: Getty Images/Gonzalo Arroyo Moreno | Univision 0 Compartir Edinson Cavani, Ángel Di María y Julian Draxler, tras la salida de Zlatan Ibrahimovic, están teniendo un gran año en la Ligue 1 con 32 goles anotados. Foto: Getty Images/Laurence Griffiths | Univision 0 Compartir El de mejor rendimiento frente a la red ha sido el uruguayo Cavani que con 27 goles (5 dobletes y un póker) es el líder de anotaciones del Paris Saint-Germain en los 28 partidos de la liga francesa. Foto: Getty Images/FRANCK FIFE/AFP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Falcao García, Mbappe Lotin y Bernardo Silva hacen parte del ataque más temido de Europa en este momento por su capacidad goleadora. Entre los 3 suman 34 anotaciones en la Ligue 1. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El 'Tigre' Falcao es el hombre que más destaca entre ellos con 16 anotaciones en la Ligue 1, 4 dobletes y un 'hat-trick'. Foto: Getty Images/Laurence Griffiths | Univision 0 Compartir Robert Lewandowski, Arjen Robben y Frank Ribery son los tres grandes jugadores del Bayern Múnich en el último tiempo. Entre los 3 suman 32 goles en lo que va de la Bundesliga. Foto: Getty Images/GUENTER SCHIFFMANN/AFP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El polaco Lewandowski es el que más goles ha marcado con un total de 21, con 5 dobletes y 2 'hat-tricks'. Foto: Getty Images/CHRISTOF STACHE/AFP | Univision 0 Compartir Lorenzo Insigne, Dries Mertenes y Marek Hamsik están dando de qué hablar en la Serie A con Napoli. Ya suman 42 anotaciones en esta edición del fútbol italiano. Foto: Getty Images/GIUSEPPE CACACE/AFP | Univision 0 Compartir El belga Mertens es el que más goles ha conseguido de ese tridente napolitano. Acumula 20 anotaciones, 2 dobletes, 2 'hat-tricks' y un póker. Foto: Getty Images/Francesco Pecoraro | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También en Italia, Edin Dzeko, Mohammed Salah y Radja Nainggolan están destrozando defensas. Hasta el momento llevan 40 goles en la presente Serie A. Foto: Getty Images/FILIPPO MONTEFORTE/AFP | Univision 0 Compartir De los tres, el bosnio Dzeko es el que más anotaciones ha conseguido en los 29 partidos que lleva el Calcio italiano. Son 21 en total con 5 dobletes. Foto: Getty Images/Paolo Bruno | Univision 0 Compartir Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso y Nabil Fakir son otro 'trio' de ataque poderoso en la Ligue 1 con 35 anotaciones en lo que va del campeonato. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El joven Lacazette es el de mayor registro de goles entre ellos con un total de 23 con 4 dobletes y un 'hat-trick'. Foto: Getty Images/FRANCK FIFE/AFP | Univision 0 Compartir En la Premier League el tridente Harry Kane, Delle Alli y Christian Eriksen ha logrado 39 goles para el Tottenham en esta temporada. Foto: Getty Images/GLYN KIRK/AFP | Univision 0 Compartir El delantero inglés, Kane, es el que lidera los goles entre estos 3 cracks con 19 anotaciones, 4 dobletes y 2 'hat-tricks'. Foto: Getty Images/Julian Finney | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por último, Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus y Ousmane Dembele son los que tienen peleando al Borussia Dortmund en la Bundesliga con 31 goles esta temporada. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Por mucho, el gabonés Aubameyang es el de más goles entre eloos tres con 23 anotaciones. En ellas hay 3 dobletes y un póker. Foto: Getty Images/Gonzalo Arroyo Moreno | Univision 0 Compartir



Preguntado en su comparecencia por nombres propios, Zidane destacó el momento del brasileño Marcelo. "Sabemos la importancia que tiene en nuestro equipo, es un jugador fundamental que está en el mejor momento de su carrera porque no vive del pasado, vive de lo que está haciendo y siempre quiere más".

También destacó la evolución del colombiano James Rodríguez en los últimos partidos, aprovechando las oportunidades que le dio. "Lo veo bien. Sus partidos últimamente han sido buenos y tiene posibilidades de jugar mañana de la misma manera que el resto".

En el caso del costarricense Keylor Navas, se mostró convencido de que los rumores sobre su futuro no le afectarán en su rendimiento. "Keylor se encuentra bien de animo. Se habla de muchas cosas pero está concentrado en lo que tiene que hacer, en su papel y lo veo bien".



Por último, reflexionó sobre el brasileño Casemiro que ha estado al límite de la expulsión en sus últimos encuentros. "Sabemos la importancia que tiene en el medio, su juego es ser un jugador fuerte físicamente y no voy a decir que lo cambie. Hace perfecto lo que tiene que hacer. El otro día a los 10 minutos tenía tarjeta pero puede pasar. Sabe que si lo pueda evitar lo va a hacer".

En Madrid se reencontró estos días Zidane con su ídolo el uruguayo Enzo Francescoli para el que tuvo palabras de admiración. "Como siempre era mi ídolo y verlo siempre es un placer, discutir con él hablando de lo que estamos haciendo ahora. Nunca me olvido de este señor".