Keylor Navas: "Costa Rica quedará en la historia del Real Madrid"

Por Gareth Bale aún no se sabe oficialmente cuánto se pagó. Dicen que es la transferencia más cara de la historia.

Los futbolistas españoles nunca le dicen que no al Real Madrid: Francisco Alarcón costó aproximádamente 35 millones para traerlo del Málaga.

Con Calderón las cosas no mejoraron y Florentino Pérez recuperó la presidencia fichando a CR7 por 100 millones pagados al Manchester United en 2009.

Como el Madrid no conseguía la décima Champions, Pérez perdió la presidencia ante Ramón Calderón, quien fichó a Marcelo en 2006.

La era de hegemonía absoluta del Real Madrid no podría entenderse sin los fichajes de Florentino Pérez.

Keylor Navas aseguró, tras haber sido protagonista en la consecución de las dos últimas Ligas de Campeones del Real Madrid, que le enorgullece que "el nombre de Costa Rica siempre quedará en la historia del Real Madrid".

"Me llena mucho de orgullo saber que un costarricense está ahí dentro de esa historia y que por mucho que pasen los años", indicó el guardameta tico en una entrevista publicada este lunes por el diario 'Marca'.

"Estar con mi familia en el césped de Cardiff celebrando la Champions League con una bandera de Costa Rica fue algo increíble. Lo que más me gusta de los estadios es cuando veo las banderas de Costa Rica", manifestó.

"En mi corazón siempre creí que sería el portero del Real Madrid. Es difícil de explicar... Yo siempre le pedí a Dios y Dios me escogió a mí para poder vivir todo esto. Ojalá que en el futuro haya más costarricenses en el Real Madrid", apuntó.



Keylor Navas repasó su trayectoria en el Real Madrid y hace hincapié en un último año complicado. "Lo pasé mal sobre todo por la lesión, fue muy complicada y eso me afectó un poco. Luego entraron en juego muchos factores con los que tuve que luchar, pero me quedo con todo lo bueno que pasó al final. Fueron tres meses finales muy buenos y con eso me quedo", afirmó.

Keylor Navas se mostró muy agradecido del trato recibido por parte del técnico francés Zinedine Zidane: "Él me ha dado mucha confianza siempre y en los momentos no tan buenos siempre ha estado ahí, le estoy sumamente agradecido. No hay palabras para agradecer lo que ha hecho por mí", indicó.

Esta confianza le hace estar tranquilo al guardameta tico ante los rumores que colocan a David De Gea o a Gianluigi Donnarumma en su puesto: "Yo me centro en lo que puedo hacer yo, que es trabajar, esforzarme e intentar ganarme un puesto con los compañeros que tengo.No hay que preocuparse del futuro, porque sólo Dios sabe dónde vamos a estar".



Además destacó el compañerismo que se vive dentro del Real Madrid: "Tenemos un vestuario muy bueno. Mis compañeros me han ayudado mucho este año. Son gente especial, que pese a ser las estrellas que todo el mundo ve en televisión, son personas con muy buen corazón".

Estas complicaciones no le impidieron tener una temporada llena de éxitos en la que sustentó al Real Madrid desde la portería, consiguiendo un doblete de Liga y Liga de Campeones que no se lograba desde hace 59 años: "La clave del éxito ha estado un la unidad del equipo. Todos son muy buenos, muy competitivos".

Así mismo, Keylor Navas mostró su deseo de retirarse vestido de blanco: "Es difícil, pero no hay nada imposible. Ojalá pueda retirarme en el Real Madrid, Para mí sería un sueño".



