Keylor Navas confía en su permanencia en Real Madrid: "Si no me viera aquí me hubiera ido"

Tras los rumores que se han desatado sobre un posible salida del equipo, el portero 'tico' se dice tranquilo en permanecer con el cuadro blanco.

Real Madrid no pudo con su rival de patio, Atlético de Madrid, y empató 1-1 en el encuentro correspondiente a la jornada de la Liga de España, disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Univision 1 / 17 Zidane alineó a Keylor Navas; Carvajal, Pepe (salió por Nacho al minuto 67), Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos (salió por Isco al minuto 76), Modric; Bale (salió por Lucas Vázquezal minuto 81), Cristiano Ronaldo y Benzema. Univision 2 / 17 Diego Simeone puso en cancha a Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Koke, Gabi, Saúl (salió por Correa al minuto 62), Carrasco (salió por Giménez al minuto 86); Griezmann y Fernando Torres (salió por Thomas al minuto 78). Univision 3 / 17 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fue un duelo con ritmo de final y máxima tensión, sintiendo media Liga en juego el Real Madrid y la posibilidad de bajar del liderato a su eterno enemigo para los atléticos y afianzarse en la tercera plaza. Univision 4 / 17 El partido fue dirigido por De Burgos Bengoetxea, que amonestó a Casemiro (37) y Carvajal (87) por el Real Madrid; y a Saúl (51), Godín (61) y Koke (88) por el Atlético. Univision 5 / 17 Ante 80.000 espectadores, Cristiano Tonaldo volvió a lucir impotente con Real Madrid, en un partido en el que más se le necesitaba. Univision 6 / 17 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El portugués Pepe adelantó de cabeza al Real Madrid al minuto 7 del segundo tiempo luego de un pase de su compañero Toni Kroos. Univision 7 / 17 Pepe disputó en la Liga de España el que pudo ser su último derbi madrileño pues, a sus 34 años, se le vence el contrato con Real Madrid. Univision 8 / 17 El triunfo parcial le daba mucha tranquilidad a un Real Madrid que llga con la presión de Barcelona en la clasificación general. Univision 9 / 17 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Real Madrid buscaba llegar con ventaja en el torneo local para su enferntamiento de la próxima semana en la Champions contra Bayern Munich. Univision 10 / 17 Pepe tuvo que abandonar el campo por lesión tras recibir un fuerte golpe de su compañero Toni Kroos. Univision 11 / 17 Atlético de Madrid tomó impulso por medio de su atacante Antoine Griezmann. Simeone movía un banquillo con bajas importantes. Recurría a Correa como revulsivo y Thomas para adueñarse del centro del campo. Univision 12 / 17 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Zidane realizó dos cambios al incluir a Lucas Vásquez y a Isco por Gareth Bale y Toni Kroos. De nuevo, dejó al colombiano James Rodríguez por fuera. Univision 13 / 17 El Atlético encontró solución con los cambios. El argentino Ángel Correa, que había empezado en el banquillo, sirvió un balón preciso que no desaprovechó Griezmann para firmar las tablas. Univision 14 / 17 El minuto 40 del segundo tiempo fue el canto de alegría para un Atlético de Madrid que llega motivado a su choque de cuartos de final en Champions League contra Leicester City. Univision 15 / 17 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Real Madrid, que aún tiene pendiente el partido en Vigo ante el Celta, no supo retomar la ventaja y queda con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona, que si gana en Málaga se situaría líder por mejor diferencia de goles. Univision 16 / 17 Atlético de Madri se afianzño en el tercer lugar de la Liga de España, con cuatro puntos de ventaja sobre el Sevilla al que le falta un partido por disputar en esta fecha. Los 'colchoneros' hicieron el gran negocio en su visita al estadio Santiago bernabéu. Univision 17 / 17 Has Visto Real Madrid no pudo y empató contra Atlético en el Derby de la capital española Real Madrid no pudo y empató contra Atlético en el Derby de la capital española Ver galería otra vez publicidad Galerías relacionadas La 'Operación Avilés Hurtado' que hizo el América en el empate sin goles con Tijuana en Liga MX Real Madrid vs. Atlético de Madrid: Un duelo con historia