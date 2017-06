Florentino Pérez: "Defenderé siempre a Cristiano como futbolista y como persona"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que evitó pronunciarse sobre la supuesta intención de marcharse del club de Cristiano Ronaldo, dijo que no contempla su salida "en este momento" y afirmó que no ha hablado con el portugués y que no lo hará hasta que no termine la Copa Confederaciones.



El portugués Cristiano Ronaldo, tras ser acusado de defraudar 14,7 millones de euros a la Hacienda española, podría estar barajando la idea de marcharse del Real Madrid.



La Fiscalía señala que Ronaldo se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones fiscales en España.



"No contemplo que pueda salir Cristiano del Real Madrid en este momento. Creo en su credibilidad. Conociendo su trayectoria, hay que darle la presunción de inocencia como a todo el mundo. La noticia me ha afectado a mí que no tengo nada que ver directamente", dijo , en una entrevista concedida a 'El transistor' de Onda Cero, Florentino Pérez, que aseguró que de este tema no ha hablado con el portugués.

"Con Cristiano no he hablado. Nada más venir de Cardiff, la Junta convocó elecciones y hasta hoy, en este periodo, he intentado ser respetuoso con todos y no he tenido parte activa. Me he enterado por lo que ha salido en un periódico", declaró el presidente del Real Madrid, que aseguró que hablará más adelante con el portugués.





"No me he enterado muy bien todavía del tema, pero en el fútbol nos enfrentamos a situaciones que no preveíamos. Yo hasta que no termine la Copa Confederaciones no voy a perturbar el ambiente de la selección portuguesa", apuntó.

"Conozco a Cristiano, es un buen tío, un buen profesional y buena persona. Todo esto es muy extraño. Hablaré con él y nos lo tendrá que decir. Tengo que hacer una defensa de él como jugador y persona. El tema fiscal no lo conozco demasiado bien, pero parto de la base de que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones", confesó.



Florentino comentó que tienen "plena confianza en que Cristiano siempre ha tenido voluntad de cumplir".

"Lo conozco como jugador y persona. Tienen contratado un despacho de abogados, se han expresado y lo que sí me han dicho es que tiene la misma estructura societaria de derechos de imagen que en Inglaterra, que es un país como España. Yo no creo que incumpla sus deberes fiscales. Creo que está metido en una confusión. Por lo que han dicho los abogados, transmiten que no hay delito y puede ser malas interpretaciones", manifestó Florentino.