Real Madrid | UEFA Champions League | 2017

“Doy la cara por mis compañeros”: Ronaldo

Cristiano Ronaldo habló luego de la derrota sufrida por el Real Madrid 3-1 ante el Tottenham por la Liga de Campeones. El portugués trató la actualidad del conjunto merengue, en Liga y Champions, también habló del futuro.



Tottenham paseó al Madrid en Wembley y clasificó a octavos de Champions Doblete de Delle Alli y un gol de Christian Eriksen fueron la cuota del Tottenham Hotspur en este importante triunfo en casa, mientras que Cristiano Ronaldo fue el encargado del descuento del club español. Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, alineó con: Lloris; Alderweireld, Sánchez, Vertonghen; Trippier, Eriksen, Winks, Dier, Davies; Kane, Dele Alli. Mientras que Zinedine Zidane lo hizo con: Casilla; Achraf, Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco; Ronaldo, Benzema. Por el lado del equipo inglés las expectativas eran altas con el regreso de Harry Kane a su nómina titular, tras perderse el duelo de Copa ante le West Ham y el de Premier contra el Manchester United. En el Madrid, los hilos estaban en manos de Luka Modric, aunque terminaría cediéndolos a Isco, quien sería el mejor del equipo español. Karim Benzema era la referencia en el área del Tottenham, pero pocas pelotas llegaron a sus pies para hacer daño. Toby Alderweireld tuvo que dejar el terreno de juego al minuto 24. Dominaban los Spurs y esta noticia hacía suponer un sacudón. Sin embargo, la sintió poco el equipo inglés ya que tan solo tres minutos después Delle Alli encontró el camino para poner el 1-0 con esta barrida en el área a pase de Kieran Trippier, en aparente fuera de juego. Fue el sexto gol del joven inglés en esta temporada y el primero en la Champions League. Suma tres en Premier y dos en Copa de la Liga. De esta forma, el Tottenham trasladaba el dominio en el juego al marcador y se ponía por encima. Desde el juego de Madrid, los londinenses estaban siendo superiores. El marcador no se movió más y el partido se fue al descanso. Así se lamentaba Cristiano Ronaldo, que en menos de una semana vivía una nueva decepción tras caer también en Montilivi, ante el Girona. Una polémica, antes de acabar la primera parte, fue esta mano de Sergio Ramos en el área. Todo el estadio pidió el penal, pero el juez central la dejó pasar. En la segunda mitad, con un Madrid volcado al ataque en busca del empate, los Spurs aprovecharon los espacios y fueron letales. Delle Alli repitió al minuto 56, definiendo un contragolpe. Remató de pierna derecha pero pegó en Sergio Ramos, por lo que Kiko Casilla quedó desubicado y no pudo evitar la caída de su arco. Segundo gol de la tarde para Alli y el segundo en lo que va de la Champions. Aumentaba la presión y el lamento en el Madrid, que le daba más razones a sus detractores en España. Minutos después, en otro contragolpe, Kane logró habilitar a Christian Eriksen quien controló en carrera y de pierna izquierda la mandó al fondo ante la salida de Casilla. Remate cruzado, con un bote en el césped, que dejó sin oportunidad al portero del Madrid. Fue el cuarto gol del delantero danés en esta temporada y su estreno como goleador del equipo de Pochettino en la Champions. La afición merengue no lo podía creer, en 65 minutos perdían por 3-0 y el equipo no tenía pinta de poder reaccionar. A 10 minutos del final, Cristiano Ronaldo pondría el descuento cazando un balón sin dueño en el área. El portugués marcó el sexto gol personal en la presente edición de la Champions y el séptimo en la temporada, con el que suma en La Liga. Muy tarde reaccionó el Madrid, que se regresa a España con una dura derrota y sin el paso a octavos de final, que era el objetivo en su visita a Londres.

El momento que vive el equipo “es malo porque perdemos y estamos acostumbrados a ganar. Es una mala racha pero queremos cambiar y estoy seguro de que vamos a cambiar, esto es el principio, tenemos mucho tiempo todavía para mejorar y estoy convencido de que lo vamos a hacer”.



Sacó pecho ante los malos resultados. “Cuando no ganas la gente intenta buscar cosas, yo hablo, doy la cara por mis compañeros, estoy 'confiante', las cosas cambian”.



Cuatro años más de Ronaldo

“Tengo cuatro años más de contrato y a mí me basta, no quiero renovar ni una mejora de contrato, estoy muy bien”, dijo para disipar dudas.

El astro portugués descarto crisis en el equipo. “No sé qué quiere decir. La gente olvida muy rápido lo bueno. Crisis jamás, podemos perder tres o cuatro partidos, pero nunca hay crisis. No hay que olvidar lo que hemos hecho”.



Inglaterra dio cátedra de realeza futbolera en jornada dominante en la Champions Liverpool se impuso 3-0 contra Maribor y es líder del grupo E en la Champions League, con lo que ratificó el dominio de los equipos ingleses en el torneo continental. A pesar de que el principio se tornó difícil, el equipo inglés se mostró superior para quedar con 8 unidades, una más que su inmediato seguidor. Sevilla de España venció 2-1 a Spartak Moscú y quedó detrás de Liverpool en el grupo E con siente unidades, en un triunfo clave para soñar con los octavos de final. Los españoles quedaron con dos puntos más que los rusos, que en la anterior jornada los sometieron 5-1. Napoli dio un golpe de autoridad al principio del juego, pero no pudo sostener su dinámica contra un potente Manchester City de local en el grupo F. Manchester City se impuso 2-4 y completó puntuación perfecta de 12 puntos, con lo que ya mira al futuro en los octavos de final. Shaktar Donetsk venció 3-1 a Feyenoord y se mantuvo en el segundo lugar del grupo con 9 puntos, en detrimento de su rival de turno que aún no suma en el torneo. El equipo ucraniano solo necesita de un empate para clasificar a los octavos de final por el grupo F. Mónaco comenzó soñando con empezar a recuperar terreno en e partido adelantado del grupo G de la Champions League, en su visita al Besiktas en Turquía. Sin embargo, Besiktas empató 1-1 y quedó como líder con 10 puntos, casi clasificado a octavos de final y con cuatro puntos de diferencia sobre el segundo. Porto se puso en el segundo lugar del grupo G con su triunfo 3-1 contra Leipzig de Alemania, con el mexicano Héctor Herrera como autor de uno de los goles. A pesar de que el equipo alemán complicó por momentos con el empate, los portugueses demostraron su jerarquía con la victoria y quedaron dos puntos arriba de su rival de turno. Tottenham tuvo un partido trabajado contra Real Madrid, pero al final lo venció 3-1, se quedó el liderato del grupo H y se aseguró la clasificación a los octavos de final. Dele Alli, autor de doblete, fue la gran figura del encuentro que dejó al club inglés con 10 puntos y a los españoles con 7 unidades. Borussia Dortmund se confió al ponerse arriba contra APOEL en su partido como local, pero su celebración no duró hasta el final. Los de Chipre sorprendieron con la igualdad 1-1 y ambos equipos quedaron con dos unidades, a la espera de un milagro para eliminar a Real Madrid.

No se preocupa por la falta de gol. “No pasa nada, estoy súper tranquilo. Hacer una buena exhibición ya no cuenta para vosotros, sólo goles. Si pones en Google 'Cristiano goles' aparece todo, no me preocupa para nada”.

“Al final de las cuentas ya veremos, siempre es lo mismo, tenemos que estar tranquilos. Admitimos que no estamos bien pero las cosas cambian. Estoy seguro que las cosas no siempre van a ser así, el fútbol te permite ser bestial y ser muy malo el día después, hay que ser positivo”.