Romelu Lukaku sería el nuevo 'killer' en el ataque del Manchester United

El Manchester United está muy cerca de anunciar de manera oficial la contratación del delantero belga Romelu Lukaku tras acordar un pago de 97 millones de dólares con el Everton, reveló este jueves una fuente enterada sobre el pacto.

El contacto aceptó dar detalles del traspaso a The Associated Press con la condición del anonimato dado que el trato no ha sido concretado.



Lukaku, de 24 años, deberá cumplir condiciones personales y someterse a un examen médico antes que pueda ser confirmado su traspaso con el United, donde se reuniría con el técnico Jose Mourinho por segunda ocasión.



Mourinho era el timonel del Chelsea cuando Lukaku fue vendido al Everton en 2014 luego que el belga no pudo ganarse un lugar en la alineación titular y tuvo que pasar la mayoría del tiempo bajo préstamo en el West Bromwich Albion y en Everton.



De acuerdo con reportes, el campeón de la Premier League, Chelsea, también estaba tratando de recontratar a Lukaku en el periodo de fichajes de este verano.



Lukaku vio muy poca acción bajo las órdenes Mourinho en el Chelsea. Pero el reforzamiento del ataque ha sido una prioridad para Mourinho rumbo a su segunda temporada en el puesto en el Man-U luego de la salida de Zlatan Ibrahimovic.



El ariete internacional con Bélgica fue el segundo mejor goleador de la Premier la temporada pasada, sumando 25 con el Everton que terminó en el séptimo sitio en la tabla. El Manchester United quedó un lugar arriba, pero aun así clasificó a la UEFA Champions League al coronarse en la Liga Europa.



Everton aún no ha hablado sobre el futuro de Lukaku, que públicamente ha manifestado su deseo de jugar en la Liga de Campeones de Europa la próxima campaña.