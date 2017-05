Leyenda del Manchester United reconoce que nunca disfrutó jugando fútbol

El exmediocampista, asistente técnico y leyenda del Manchester United, Ryan Giggs, ha reconocido que realmente nunca disfrutó jugano al fútbol.

Giggs, quien hizo parte de los Red Devils desde los 14 hasta los 42 años, reveló que ha sufrido para continuar su vida tras dejar Old Trafford, y que la vida como futbolista siempre le causó estrés y ansiedad. Sus declaraciones llegan luego que se conociera que el extremo del Everton, Aaron Lennon, está siendo tratado por una enfermedad relacionada con el estrés.



"Debo admitir que yo nunca disfruté los partidos", admitió Giggs el sábado en su columna semanal en el diario británico The Telegraph. "Había mucho sobre la mesa jugando en el United. Si no ibas ganando 3-0 con 10 minutos por jugar, te dabas cuenta que el fútbol tiene un hábito de destrozarte a pedazos. Nunca logré relajarme para disfrutar el momento (...) yo también sufrí con períodos cuando no estaba en el equipo o cuando jugábamos mal".

El exfutbolista galés además aseguró que cuando jugaba percibía un sentimiento de tener poco valor como persona o jugador.

"Como futbolista te preguntas si tus compañeros se están haciendo las misma preguntas que tú", continuó Giggs. "¿Por qué no puede hacer un pase decente? ¿Por qué siempre está lesionado? ¿Qué le pasa a él?".



Giggs ganó 13 títulos de la Premier League y dos de la UEFA Champions League, pero reconoció además que las derrotas se las tomaba personales, y que durante varios días no salía de su casa.

"Si no tenía que ir a entrenar, no salía de mi casa por dos días", escribió Giggs. "Ahora sé que eso no es saludable ni normal, pero es muy difícil saber qué es normal cuando estás en ese ambiente".

Giggs dejó su carrera profesional en 2014, luego de jugar durante un año como futbolista-entrenador, siendo asistente de David Moyes. Continuó su carrera como asistente bajo Louis van Gaal, pero cuando se anunció la contratación de José Mourinho en 2016, Giggs decidió dar un paso al costado.



