¿Por qué y por quién Messi levanta sus manos hacia el cielo en cada gol que marca?

The Associated Press

Lionel Messi The Associated Press

La imagen se ha repetido en más de 500 ocasiones. Lionel Messi marca, se abraza con sus compañeros y luego levanta sus brazos con dos de sus dedos señalando al cielo ¿Pero porqué y a quién dedica el crack sus goles con esa celebración? Se trata nada más y nada menos que de su abuela fallecida Celia.



Messi no se ve ganando el Mundial: “Los candidatos son España, Brasil, Alemania y Francia” Univision 0 Compartir

"Pienso mucho en ella, me hubiera gustado tantísimo que estuviera cada noche en las gradas, viéndome, disfrutando. Ella nos daba todos los caprichos, los primos nos peleábamos por dormir en su casa, nos mimaba a todos. No te puedo decir algo especial, era todo de ella, su carácter, cómo nos trataba, cómo nos quería. Hacía de todo porque tuviéramos lo mejor, porque no nos faltase de nada”, confesó el argentino en una nota que publica el diario español Mundo Deportivo.



¿Miedo al ISIS? Lionel Messi llegó a Rusia rodeado de guardias de seguridad Univision Deportes Network 0 Compartir

“Le dedico mis goles y mis triunfos, querría que estuviera aquí pero se fue antes de verme triunfar. Eso es lo que más rabia me da, que me vio tantas veces siendo un niño sorteando una silla, sorteándola a ella, y nunca me vio triunfar. La habría llevado a Barcelona...”, añadió Messi.



Lionel Messi llegó a 600 partidos jugando con la camiseta del Barcelona Univision 0 Compartir

Seguramente, desde el cielo, Celia debe ser la más fiel y orgullosa hincha de quien ahora es una estrella del fútbol mundial y uno de los más grandes, para algunos el mejor, en la historia de este deporte.