Pato: "Tuve la posibilidad de ir al Madrid con 17 años, pero elegí al Milan"

Has Visto

Con el equipo espaol nunca jugó, se fue cedido al Alavés y no cuajó. Ha jugado en los mejores equipos de su país, tuvo un paso por Brasil y por México, con Pumas y Chiapas.

Con el equipo espaol nunca jugó, se fue cedido al Alavés y no cuajó. Ha jugado en los mejores equipos de su país, tuvo un paso por Brasil y por México, con Pumas y Chiapas. Foto: AP | Univision

Otro brasileño ligado el Manchester United y sin gloria fue Kleberson. Fue presentado junto a Cristiano Ronaldo, pero no tuvo el mismo destino. De hecho, es todo lo contrario.

Otro brasileño ligado el Manchester United y sin gloria fue Kleberson. Fue presentado junto a Cristiano Ronaldo, pero no tuvo el mismo destino. De hecho, es todo lo contrario. Foto: Getty Images/Mark Thompson | Univision

Aunque pasó 6 años en los 'diablos rojos', el brasileño no fue pieza clave y terminó cedido en la Fiorentina. Regresó, pero la historia fue igual así que optó por jugar en su país. Actualmente juega en Coritiba.

Aunque pasó 6 años en los 'diablos rojos', el brasileño no fue pieza clave y terminó cedido en la Fiorentina. Regresó, pero la historia fue igual así que optó por jugar en su país. Actualmente juega en Coritiba. Foto: AP | Univision

Aunque para los mexicanos Giovani dos Santos es uno de sus grandes jugadores en Europa, la verdad es que su carrera no fue brillante. Tras ser figura con el 'Tri' juvenil, subió al primer equipo del Barcelona y luego comenzó a dar tumbos.

Aunque para los mexicanos Giovani dos Santos es uno de sus grandes jugadores en Europa, la verdad es que su carrera no fue brillante. Tras ser figura con el 'Tri' juvenil, subió al primer equipo del Barcelona y luego comenzó a dar tumbos. Foto: AP | Univision

En Europa estuvo con Benfica y luego se fue cedido al Mónaco, sin trascender. Equipos de poco reconocimiento fueron su casa en Grecia, Serbia, Portugal, FInlandia y Turquía, para regresar a su país. Actualmente no tiene equipo.

En Europa estuvo con Benfica y luego se fue cedido al Mónaco, sin trascender. Equipos de poco reconocimiento fueron su casa en Grecia, Serbia, Portugal, FInlandia y Turquía, para regresar a su país. Actualmente no tiene equipo. Foto: Getty Images/Rich Schultz | Univision

Uno de los casos más fuertes, de jugadores no brasileños, es el de Freddy Adu. Con 16 años ya era una figura publicitaria, pero en el campo se fue diluyendo.

Uno de los casos más fuertes, de jugadores no brasileños, es el de Freddy Adu. Con 16 años ya era una figura publicitaria, pero en el campo se fue diluyendo. Foto: AP | Univision

El primero de ellos es Robinho, y no solo por todo el bombo que se hizo, sino por el destino que tuvo tras salir de su natal Brasil desde el Santos.

El primero de ellos es Robinho, y no solo por todo el bombo que se hizo, sino por el destino que tuvo tras salir de su natal Brasil desde el Santos. Foto: AP | Univision

El delantero brasileño Alexandre Pato, actualmente en el Tianjin Quanjian de la Superliga china, ha asegurado que tuvo "la posibilidad de ir al Real Madrid con 17 años", pero en ese momento prefirió fichar por el Milan.

Pato, al que actualmente entrena el exmadridista Fabio Cannavaro, dijo que el italiano es "como un hermano mayor" para él y le agradeció por elegirle como delantero del Tianjin, en una entrevista difundida por "La Gazzetta dello Sport".

"Tuve la posibilidad de ir al Real Madrid con 17 años, pero elegí el Milan, que en ese momento era el equipo más seguido y más ganador. Ahora es distinto, es otro Milan", afirmó Pato, que fichó por el equipo italiano en 2007 procedente del Internacional de Porto Alegre.



Calma, Dieguito Lainez: Niños maravilla del fútbol internacional que no fructificaron Diego Lainez ingresó para siempre en la historia del América como el debut más joven con 16 años, 8 meses y 25 días. El chico tiene condiciones, pero hay que ser mesurados. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Javier Saviola debutó también con 16 años enfundado en la camiseta de River Plate. Aunque en su palmarés hay una Liga de España con el Real Madrid y títulos europeos con el Barcelona, 'El Conejito' jamás se aproximó a los niveles que de él se esperaban. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir El búlgaro Valeri Bojinov tiene el récord de ser el debut de un extranjero más joven en la Serie A con 15 años jugando para el Lecce. Le decían 'El Heredero de Hristo Stoichkov' y ahora juega en la segunda división de China. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El suizo de orígenes colombianos, Johan Vonlanthen, tiene el récord del más joven en anotar en una Eurocopa con 18 años. Debutó a los 16 años como la gran promesa suiza fichada por el PSV de Holanda. Pero cuestiones familiares lo hicieron volver a Colombia, retirarse y regresar a la liga suiza. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir El delantero danés Nicklas Bendtner debutó con el Arsenal a los 17 años en el 2005. Era el heredero de Robin van Persie, pero problemas de indisciplina relacionados con el alcohol arruinaron su carrera. Ahora juega en el Rosenborg de Noruega. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir El estadounidense Freddy Adu estuvo en boca de todos cuando el DC United le ofreció un contrato profesional con tan solo 14 años de edad. Su historia es harto conocida. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El nueve italiano Federico Macheda deslumbró al mundo cuando hizo su primer gol, golazo, en la Premier para el Manchester United con 17 años de edad frente al Aston Villa. Milita actualmente en el Novara de la Serie B de Italia. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Alexandre Pato fichó en el 2007 con el AC Milán con 17 años de edad tras debutar y ganarle al Barcelona un Mundial de Clubes con el Inter de Porto Alegre teniendo 16 años. Más conocido por sus relaciones sentimentales que por sus logros futbolísticos, hoy está en el Tianjin Quanjian de China. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Las selecciones de Rusia y de Georgia se peleaban por Jano Ananidze y él optó y fue debutado con la mayor de Georgia a los 17 años de edad en el 2009. Ostenta el récord del más joven anotador en la Liga Premier de Rusia. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jack Wilshere ha sido el debut más joven del Arsenal con 16 años y 256 días en el 2008. La prensa británica creía que Wilshere sería el 'Xavi Hernández' inglés y hoy juega en el AFC Bournemouth. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Mauro Zárate pertenece a la generación de Lionel Messi y con Argentina ganó el Mundial Sub20 de Canadá 2007. Pero tomó la decisión de fichar por un club de Qatar a cambio de 22 millones de dólares y a partir de ahí su carrera ha sido de irregularidad. Debutó en Vélez Sarsfield a los 17 años. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Iker Muniain es el debut más joven en la historia del Athletic de Bilbao con 16 años y siete meses en el 2009. Su carrera ha sido marcada por las lesiones y a pesar de formar parte de las selecciones menores de España, aún no logra debutar con la mayor. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Anderson debutó profesionalmente con el Gremio de Porto Alegre a los 16 años y fue titular con el Manchester United en la final de la Champions League ante el Chelsea en el 2008. Hoy juega en el Curitiba. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir El 'Enano' Diego Buonanotte debutó en el 2006 con 16 años en River Plate. Ganó la medalla dorada de Pekín 2008 junto a Messi. Pero jamás pegó el estirón. Hoy es parte de la Universidad Católica de Chile. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Bojan Krkic debutó en el 2007 con el FC Barcelona con tan solo 17 años y 19 días. Al final de aquella temporada fue convocado por Luis Aragonés para la Euro 2008 que España ganó, pero Krkic declinó la convocatoria por sentirse 'fatigado'. Hoy está en el Mainz de la Bundesliga. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Juan Manuel Iturbe debutó a los 16 años en el Cerro Porteño de Paraguay. Como nació en Argentina, jugó para la 'Albiceleste', aunque al final optó por Paraguay. Le apodaban 'El próximo Messi'. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Sergio Canales hizo su debut con 17 años para el Racing de Santander en un partido de Copa de la Uefa en 2007. El Real Madrid le echó el ojo y lo fichó en el 2010 por casi cinco millones de euros, pero solamente duró una campaña en el Santiago Bernabéu. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir El croata Alen Halilovic hizo historia al ser el más joven en debutar con 16 años en la liga de su país y también para su selección mayor en el 2012. El Barça corrió a ficharlo en el 2014 como 'El próximo Modric', aunque dos años después se lo vendió al Hamburgo de Alemania. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Bryan Rabello fue debutado con 15 años en el Colo-Colo de Chile y fue adquirido por el Sevilla. Al final no convenció a Unai Emery y fue cedido a varios clubes europeos antes de arribar a la Liga MX. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir El enganche colombiano Juan Fernando Quintero, 'El heredero de James Rodríguez', hizo su primer gol oficial a los 17 años jugando para el Envigado de Colombia. Fichó por el Porto, aunque ahora está cedido en el Deportivo Independiente de Medellín. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Dueño de un talento similar al de Karim Benzema, Jérémy Ménez firmó su primer contrato profesional a los 16 años con el Sochaux de la Ligue 1 de Francia. Ha metido verdaderos golazos y ha sido seleccionado francés, pero jamás ha dado el estirón. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir

El brasileño mostró su estima por dos exintegrantes del Real Madrid, el técnico Carlo Ancelotti y Cannavaro.

"Ancelotti fue mi mentor. Cannavaro tiene unas ideas tácticas parecidas, es como un hermano mayor. (...) Ser entrenado por un símbolo del fútbol es un estímulo. Podía fichar a muchos jugadores, pero me eligió a mí y eso me enorgullece", afirmó.

Pato habló además del posible interés del Madrid en el portero del Milan Gianluigi Donnarumma y consideró que el guardameta tiene el talento suficiente para estar en un equipo de alto nivel.

"Solo tiene 18 años, pero es un gran talento y le sigue un agente inteligente. Si no renueva tendrá sus razones, hace lo que siente. (...) Carlo Ancelotti me decía que los buenos jugadores tiene que jugar con los buenos", opinó.



publicidad

"Quien es bueno juega, más allá de su edad. Yo, con 17 años, jugaba con (el holandés Clarence) Seedorf, (Andrea) Pirlo, (Paolo) Maldini, (el brasileño Ricardo) Kaká y muchos más", agregó.



Fiorella Mattheis, la brasileña que conquistó a Pato Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fiorella es una bella presentadora brasileña que robó el corazón del ahora jugador del Chelsea. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir

A nivel personal, Pato informó de que ahora se siente en buen estado de forma, después de varios años en los que tuvo muchos problemas físicos.

"Necesitaba tener confianza en mi cuerpo. Alguien, también en el Milan, me dijo que ya no podía jugar, pero yo sabía que no era así. Por eso dejé el Milan, tenía que cambiar la manera de entrenar. En el Corinthians cambiaron mi preparación y volví a estar bien", dijo.

El delantero defendió el actual nivel de la Superliga china y se mostró satisfecho por su actual rendimiento.

"Todos creen que en China es fácil, en cambio hay que aprender muchas cosas. A diferencia de lo que pasa en Europa, aquí te dan tiempo y libertad. Marqué 7 goles en 14 partidos, un doblete y un gol en el derbi", explicó.



publicidad

A pesar de esto, Pato no descarta volver a jugar en Europa en un futuro.

"Estoy enamorado de Italia. Ahora estoy bien en China y estoy feliz por contribuir a este proyecto, pero en el futuro quién sabe", aseguró.