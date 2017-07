Omar Govea: “Tuve ofertas en Holanda, pero Royal Excel fue la mejor opción”

A horas de haber fichado con el Royal Excel Mouscron y después de haber tenido su primer entrenamiento con el cuadro de la primera división de Bélgica, Omar Govea charló con Univisión Deportes de su llegada al equipo y de los planes que tiene.

El canterano del América aceptó que tenía ofertas de la primera división de Holanda, pero fue el Royal Excel el que le llenó la pupila, pues le había dado un seguimiento importante y fue el que le dio más posibilidades para crecer su nivel futbolístico.

“Había interés en Holanda y otro equipo de Bélgica, pero creo que esta era la mejor para seguir creciendo, madurando y seguir siendo mejor futbolista y persona.

“No fue sorpresivo, teníamos días hablando con el club, con Porto y con mi representante de que teníamos está oportunidad. Creo que era momento de dar el siguiente paso de jugar en primera división, estoy agradecido con el Royal que me dio está oportunidad y seguro de que será un gran año”, expresó desde Bélgica.



Govea señaló que firmó un contrato por un año con opción a compra, pues Porto lo cedió, aunque su intención es demostrar sus cualidades para emigrar a un equipo más importante en el balompié Europeo.

“Lo que me llamó la atención es que es primera división, el equipo estaba muy interesado y seguro tendré participación porque quiero sumar partidos, no minutos”, dijo vía telefónica.

Govea aseguró que el equipo lo recibió de gran forma al igual que su DT, con quien ve gran potencial para aspirar a tener un lugar en el cuadro titular.



“El primer día llegué, vi al entrenador y al equipo y hoy ya en el primer entrenamiento noté que es un equipo joven, unido, con buena mentalidad para trascender.

“Hablé un poco con el DT, nos conocimos, me preguntó cómo estaba, que era un placer tenerme en el equipo, que cómo me sentía físicamente y se han portado muy amables y a mis órdenes; eso me deja contento por trabajar en un grupo agradable”, concluyó.