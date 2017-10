Lieke Martens no estuvo presente en la gala, pero aún así recibió el trofeo The Best.

No pudo ser para Deyna Castellanos y Lieke Martens se lleva el premio The Best a la jugadora del año

La holandess del Barcelona, se llevó este año la Eurocopa femenil y sucedió en la gala a la estadounidense Carli Lloyd.

