Niko Kovac se la cumplió a Salcedo y no salió ni a la banca con el Eintracht Frankfurt

El mexicano no fue considerado para el encuentro que las ‘Águilas´ sostuvieron ante el Red Bull Leipzig.

Luego de una supuesta discusión con el entrenador Niko Kovac, Carlos Salcedo no salió ni al banquillo en el duelo en el que el Eintracht Frankfurt enfrentó al Red Bull Leipzig. El defensor mexicano, supuestamente, habría tenido una discusión con el estretega croata hace una semana tras ser sustituido.

Es el segundo encuentro en el que el mexicano no ve actividad en el encuentro luego de que Kovac declarara que no le gustó la actitud del mexicano. No es la primera ocasión en la que se habla de una ‘supuesta’ molestia del entrenador con un mexicano, anteriormente se dijo que sostuvo diferencias con Marco Fabián, quien se encuentra recuperándose de una lesión en la espalda.



Kovac fue el entrenador de Croacia en la pasada Copa del Mundo de Brasil 2014, en la que existió una serie de declaraciones previo a enfrentar a México, duelo que el Tri ganó por marcador de 3-1.