Neymar asegura que todo está bien con Emery y con Cavani

"Estoy aquí para pedirles que dejen esas historias que no tienen razón de ser", declaró el astro brasileño del París SG, Neymar, al término del amistoso en el que Brasil se impuso a Japón por 3-1 en Lille.



Neymar aseguró que todo "va bien" en el PSG, a pesar de las informaciones que aluden a las tensiones con su entrenador Unai Emery.



"Todo el mundo inventa historias sobre mi presencia en París, mis relaciones con el entrenador, con Cavani. Esas cosas no existen, no es cierto", declaró el brasileño en conferencia de prensa, haciendo referencia al enfrentamiento en septiembre con el delantero uruguayo por tirar los penales en el PSG.



"Lo que me molesta es que todo el mundo invente estas historias sobre mi presencia en París. Vine con el acuerdo de mi entrenador, cuando llegué tuve un encuentro con él. Me dijo que me quería ayudar a alcanzar mis objetivos personales y colectivos. No estoy aquí para crear problemas. Conozco mi papel en el campo y hago lo que mi entrenador me pide", dijo en la comparecencia, junto al seleccionador brasileño Tite.

"Estas cosas me hacen daño. Les pido que dejen de inventar esas historias que no han pasado", insistió el jugador de 25 años.