¿Neymar al Real Madrid? Una cláusula en su contrato permitiría el polémico movimiento

A pesar de que el PSG ha negado que Neymar dejará al club, el brasileño parece que ha encontrado las condiciones necesarias para convertirse en jugador del Real Madrid; su fichaje con el club parisino sería únicamente un puente entre el Barcelona y el club blanco.



Medios europeos han comenzado a especular con la salida de Neymar del fútbol francés y ha trascendido que Neymar tiene una cláusula que le permitiría convertirse en elemento del club blanco.



“Neymar y su padre no se atrevieron a hacer el cambio directamente, no se atrevieron a fichar por el Real Madrid, y el Real Madrid entendía que la operación puente con el PSG era una buena idea. Pero el Madrid entiende el fichaje con el PSG como una operación puente para acabar recalando en el Real Madrid. Y lo que negocia el Real Madrid con Neymar y su padre es introducir una clausula, y efectivamente consiguen introducir una clausula en el contrato. Si llega un club y paga 222 millones el futbolista puede ir donde quiera”, afirmó el periodista Josep Pedrol en su programa el Chiringuito.



Por el momento Neymar ha dicho que no pretende salir del club, una estrategia similar con lo que sucedió en el pasado con el Barcelona. A pesar de todo ello, los jugadores del Real Madrid no han tenido problema en aceptar que les encantaría que el brasileño forme parte de su plantilla. En tanto el estratega del equipo, Zindedine Zidane, elogió las condiciones del jugador y no le cerró las puestas del club blanco en un futuro.