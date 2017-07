Gargano ofreció disculpas por sus declaraciones sobre Mohamed

El futbolista uruguayo, Walter Gargano, utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa sobre las declaraciones que realizó sobre Antonio Mohamed.

“Ya saben por qué estoy saliendo a hablar, es una situación que hay que entender y como dije, uno sale a hablar y no tiene que decir las cosas que dice estando caliente y más que nada respetar cada situación y el trabajo de cada uno como siempre he hecho y no le he faltado el respeto a nadie”, mencionó Gargano.



El uruguayo aceptó su responsabilidad por sus declaraciones durante una entrevista y espera que se resuelva lo más pronto posible su situación.

“La novela la crean mis palabras, y por supuesto me hago responsable, pero no quiero que se cree una novela donde no hay novela, no hay nada, como dije, lo hice en caliente. Se me fueron tres o cuatro palabras, pero no nombré a nadie, quien se haya sentido ofendido una disculpa”, agregó Walter Gargano.

“Ojalá se pueda resolver cuanto antes, calmar las aguas. Espero que la disculpas lleguen y las acepten”, sentenció.