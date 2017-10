Monreal y Alexis desencallan al Arsenal

Has Visto

Foto: TF-Images/TF-Images via Getty Images | Univision

6. Real Madrid C.F. (España): 497 millones de euros Foto: TF-Images/TF-Images via Getty Images | Univision

Foto: David Blunsden/Action Plus via Getty Images | Univision

8. Liverpool F.C. (Inglaterra): 437 millones de euros Foto: David Blunsden/Action Plus via Getty Images | Univision

14. A.S. Mónaco (Francia): 293 millones de euros

14. A.S. Mónaco (Francia): 293 millones de euros Foto: VALERY HACHE/AFP/Getty Images | Univision

15. A.S. Roma (Italia): 276 millones de euros

15. A.S. Roma (Italia): 276 millones de euros Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images | Univision

Foto: TF-Images/TF-Images via Getty Images | Univision

16. Borussia Dortmund (Alemania): 275 millones de euros Foto: TF-Images/TF-Images via Getty Images | Univision

Foto: Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images | Univision

17. Inter de Milán (Italia): 268 millones de euros Foto: Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images | Univision

El español Nacho Monreal, autor de un gol, y el chileno Alexis Sánchez, artífice de la primorosa asistencia del segundo, desencallaron al Arsenal frente al Brighton & Hove Albion y colocaron a los 'Gunners' momentáneamente quintos en la Premier League, igualados a puntos con el Chelsea.

No acusaron en exceso los londinenses el extenuante viaje a Bielorrusia en la Liga Europa, pero para evitar cualquier sorpresa Arsene Wenger introdujo nueve cambios con respecto al equipo que goleó al BATE. La principal novedad fue la presencia de Alexis y Lacazette en la punta del ataque, en un 'once' en el que no estuvieron ni Özil ni Koscielny, lesionados.

En el Brighton, Chris Hughton también movió el banquillo e introdujo tres modificaciones en el 'once' que derrotó hace una semana al Newcastle: el colombiano Izquierdo fue titular por primera vez en liga y ocupó el puesto de Suttner, mientras que el sancionado Hemed y Knockaert dejaron su sitio a Izzy Brown y a Bong, respectivamente.

Después de un primer aviso inicial de Lacazette al palo, fue Monreal el encargado de abrir, en el minuto 16, la cuenta anotadora de los de casa. El defensa navarro aprovechó una sucesión de rechazos en el área, primero tras un disparo de Mustafi y luego en un lanzamiento de Bellerín, para batir a Ryan con la derecha.



Estrellas de fútbol mundial que aún no renuevan y serían agentes libres en 2018 Futbolistas de talla mundial aún no tienen asegurado su futuro después de la temporada 2017/2018, pues algunos no han renovado contratos con sus equipos e incluso podrían salir antes de eso. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El holandés Arjen Robben aún no asegura su futuro con Bayern Munich, equipo co el que ha ganado un Mundial de Clubes, una Champions League y seis Bundesliga. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La decisión de la continuidad del jugador de 33 años en el equipo bávaro pasará en gran parte por el desarrollo de esta temporada. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El francés Frank Ribery sigue vigente en Bayern Múnich y, al igual que Robben, tiene una larga cosecha de títulos pero sin saber qué le espera para la próxima temporada. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir De 34 años, la realidad de Ribery se ha visto influenciada por las lesiones que lo han afectado y eso podría darle salida tras el final de su contrato en junio de 2018. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Giorgio Chiellini es uno de los jugadores claves de Juventus en su hegemonía en Italia, pero todavía no se ha decidido la renovación de su contrato. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El defensa italiano de 33 años es uno de los veteranos claves en su selección y eso también le da un peso adicional a su futuro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El arquero Gianluigi Buffon es la gran incógnita del fútbol mundial, en este caso de Juventus de Italia con quien aún no define si renovará o no. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El arquero ha afirmado que, tras 14 títulos con Juventus, siga después de 2018, más esta decisión solo se conocerá cuando llegue el momento. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Más joven que Buffon, Casillas llegó a sus 36 años como un líder para Porto, en el que todavía no sabe si continuará su carrera. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de la veteranía de Casillas, sus actuaciones no han sido del todo convincentes ni han logrado títulos en la liga local con Porto. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El chileno Alexis Sánchez tiene en vilo su continuidad en Arsenal desde el pasado cierre de mercado y su situación no parece muy cómoda en el equipo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con miras al futuro con su selección, Sánchez tendrá que recuperar el protagonismo con los 'Gunners' o empezar a buscar pronto nuevos rumbos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El alemán Mesut Ozil vive una situación también incómoda en Arsenal, con quien todavía no renueva y lo que le daría paso a su salida en el mercado invernal. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque Ozil tiene tres títulos en la FA Cup con Arsenal, en el equipo inglés no ha tenido regularidad y eso afectaría su posible presencia con Alemania en el Mundial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El sueco Zlatan Ibrahimovic renovó apenas hasta diciembre de este año con Manchester United y aún espera renovar pronto para definir su futuro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aún así, tras la reciente renovación con los 'Red devils', parece difícil la salida de Zlatan y más con el sueño dentro del equipo de llegar a finales de Champions League. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El español Ander Herrera es compañero de Ibrahimovic en Manchester United y su contrato finaliza en junio de 2018. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con cuatro títulos con Manchester United, su continuidad todavía está en vilo a falta de la renovación. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El español Juan Mata vive similar situación que la de su compatriota, pues todavía no se define su renovación en el Manchester United. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con 28 años, Mata todavía es una inversión atractiva para otros grandes equipos y su actual temporada podría definir su futuro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Joao Miranda es un defensa brasileño que a sus 33 años parece estar de salida en Inter de Milán. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La veteranía de Miranda parece ser uno de los factores que podría dejarle el camino abierto, aunue también será clave ver lo que suceda esta temporada. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El marfileño Yayá Touré finalizará contrato en junio de 2018 con Manchester City, equipo al que llegó en 2011. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pieza conocida de Pep Guardiola, sabe que el futuro de ambos dependerá en gran parte de la actuación del equipo citadino a nivel local e internacional. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El italiano Mario Balotelli todavía no renueva su permanencia en el Niza de Francia, donde ha tenido un importante paso. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de sus 23 goles con el club francés, la irregularidad de Balotelli y su carácter son detonantes que podrían generar una nueva salida. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El caso de Lionel Messi en Barcelona parece más hipotético pues finaliza su contrato en 2018, a pesar de que es difícil que un ídolo como él salga del club. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sin embargo, a pesar del cariño del Barcelona, el mercado mundial ya ha mostrado que puede dar sorpresas y la de Messi no se puede descartar aún. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con 33 años, el futuro de Andrés Iniesta, que tiene tantos títulos como Messi en Barcelona, no está definido pues su contrato finaliza en junio de 2018. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Iniesta ha sido un bastión de la selección de España y su actuación en el Mundial será una de las claves para saber cuál será su futuro en el mercado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

No le perdió la cara al partido el Brighton, que intentó responder rápidamente y le metió el miedo en el cuerpo a los de casa con un disparo al palo desde fuera del área de March tras una falta sacada en corto.

La puntilla de los de Wenger llegó al poco de comenzar la segunda parte (m.55), en una magnífica jugada combinativa que finalizó Iwobi con un disparo seco desde el área pequeña tras recibir una magistral asistencia de tacón de Alexis.

Pudo sentenciar el partido el internacional chileno poco después en una jugada en la que, quizá, pecó un poco de individualista y que, tras internarse solo por la izquierda y obviar a sus compañeros en el corazón del área, se sacó un remate que despejó muy bien a saque de esquina Ryan.



publicidad

El carrusel de cambios mermó ligeramente el ritmo del partido, aunque el Brighton se lanzó a por el gol de la honra y a punto estuvo de lograrlo con un certero remate de cabeza del veterano Murray que se marchó fuera por milímetros.

No se movió más el electrónico del Emirates y el Arsenal certificó una importante victoria que lo coloca momentáneamente quinto en la Premier League, con 13 puntos, los mismos que sus vecinos del Chelsea, y a seis de los equipos de Manchester, City y United, primero y segundo, respectivamente.