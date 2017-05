Yangel Herrera, Jefferson Savarino y Josef Martínez le dan nuevo protagonismo al jugador venezolano en la MLS

Por: John E. Rojas - @jrojasa75

Yangel Herrera, Jefferson Savarino, Carlos Cermeño y Josef Martínez son la nueva clase de venezolanos en la MLS. Una que habla de la forma distinta en que se mira ahora el fútbol de ese país suramericano, pero además de cómo es vista la MLS en el mercado global.

Atrás quedaron las épocas de históricos y exitosos venezolanos como Giovanni Savarese (hoy entrenador del NY Cosmos en la NASL), o de Alejandro Moreno (hoy analista para ESPN), ambos frutos del fútbol universitario en Estados Unidos.

Y también la época de Jorge Rojas o Gabriel Cichero, quienes llegaron a la MLS con años encima en el fútbol de Suramérica.

La nueva clase es una que viene a Estados Unidos a crecer y a usar la MLS como escalón de aprendizaje y acoplamiento al fútbol internacional de cara a conseguir retos europeos.

“En nuestra época no habían las oportunidades que los jugadores ahora tienen. La selección venezolana no era vista como es ahora”, le dijo Savarese a FutbolMLS.com. “Eran momentos más difíciles para poder conseguir espacio y competir como venezolano”, puntualizó el entrenador de NY Cosmos.

Los casos más disientes son los de Herrera y Savarino. El primero, capitán de los seleccionados juveniles de Venezuela, actualmente compitiendo en el Mundial Sub20, quien con sus actuaciones en MLS abrió el debate entorno a si el icónico Andrea Pirlo debe o no seguir siendo titular en New York City FC.



Los derechos deportivos de Herrera son propiedad del Manchester City y está a préstamo en Nueva York. “El venir acá me ha hecho aprender muchísimas cosas, estar rodeado de excelentes personas e iconos mundiales”, aseguró el volante de NYCFC.

Para Herrera, el crecimiento hace parte de un camino de orden y entrega. “En el ambiente que uno se cría no hay muchas cosas buenas y por eso hay que tener muchísima disciplina y hay que estar centrado en los objetivos”.



Para Savarese, la nueva clase venezolana es también sinónimo de buen negocio, “el jugador venezolano es más cotizado, es un jugador que se puede adquirir a una temprana edad, te va a dar buena calidad y luego se va a poder vender como buena negociación para un club”.

El crecimiento de la MLS es otro factor importante según el entrenador. “La liga ha crecido de una manera impresionante, es muy diferente y con una infraestructura mayor que tiene más recursos para los jóvenes de calidad”.

Savarino por su parte, acaba de debutar con Real Salt Lake, y aunque muchos no lo conocen en Estados Unidos, la expectativa es tal en su club que con pocos días en su nuevo club, ya tuvo 30 minutos de acción.

“Fueron minutos muy importantes, no se me pasaba por la cabeza debutar ese día y a pesar de que no fue el mejor resultado, yo intenté aprovechar la oportunidad de la mejor manera” le dijo Savarino a FutbolMLS.com.



‘Savagol’, como es conocido en su natal Venezuela, ya encontró las primeras diferencias. “El clima era muy diferente al que estaba acostumbrado a jugar y por momentos me ahogué un poco” (debutó en la derrota de RSL ante New England en Foxborough.

Jefferson sumó más de 10 mil minutos en la primera división de Venezuela, jugó en la selección sub20 de su país y en Copa Libertadores. Cumplirá 21 años en noviembre.

“Siempre tengo en mi mente hacer gol, pero también le aporto al equipo asistencias”, explicó.

Para el nuevo jugador de Real Salt Lake, la decisión de llegar a la MLS tiene similitudes con las de Herrera. “Pensé que es un gran paso venir a una liga que está en crecimiento, a la que cada vez vienen más jóvenes. Es un paso para ir quizá a Europa, para seguir adaptándose y seguir creciendo”.



Curiosamente el único venezolano con el que Savarino conversó tras llegar a MLS, fue con Savarese, quien le llamó para saludarle y desearle éxito.



“No hay duda que la experiencia para ellos en MLS es grandísima”, valoró el entrenador del NY Cosmos. “Ir directo a Europa tiene un riesgo de fracasar alto y estar en MLS hace ir escalando y creciendo”.

La armada venezolana en MLS seguramente puede seguir aumentando. “El futbol venezolano tiene muchos jugadores jóvenes buenos. En el Zulia FC de donde vengo hay varios, en Táchira, en Caracas”, dijo Savarino.

“Eso hace que los agentes pongan sus ojos en nuestro fútbol por que se ha crecido”, puntualizó el volante ofensivo de Real Salt Lake.

Herrera, que ya tiene unos meses más en MLS, dice estar abierto a continuar su etapa de crecimiento en esta liga. “Me gusta el equipo, la liga, hay muy buen nivel y me hace aprender demasiado para lo que quiero a futuro. Y no descartaría quedarme otro tiempo cuando se cumpla el plazo del préstamo”, aseguro el hombre de NYCFC.



Las expectativas para ambos son altas, Herrera cree que Venezuela puede ser sorpresa en el Mundial Sub20 que él juega.

En el caso de Savarino, ‘El bombardero de El Bronx’ como es históricamente conocido Savarese, cree que Jefferson puede retomar ese mote. “Ojalá se convierta en el bombardero de Utah”.