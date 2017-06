"Yangel Herrera ha hecho un Mundial excepcional", dijo el DT de NYCFC Patrick Vieira

PURCHASE, N.Y. -- New York City FC se prepara para una semana de compromisos exigentes, entre los que están un partido frente a su máximo rival en el marco de la U.S. Open Cup y el choque ante Seattle Sounders, un rival siempre complicado. Pero tras el entrenamiento del lunes el interés prioritario estaba en otra parte. Yangel Herrera, el 'joven maravilla' del equipo que relegó al banco de suplentes a una figura mundial como Andrea Pirlo. El volante viaja por estas horas de regreso a Estados Unidos jugar la final de la Copa del Mundo Sub-20 con Venezuela, su selección nacional.



“Yangel ha hecho un Mundial excepcional”, valoró el lunes Patrick Vieira, entrenador de NYCFC. “Tengo algunos amigos que han estado en Corea del Sur y que me han hablado muy bien de sus actuaciones”, agregó. “Estoy muy contento por él. Que Venezuela haya llegado a la final es un gran logro para el entrenador y sus jugadores”.



La finalización de la Copa del Mundo juvenil implica que Herrera ya emprendió el camino de regreso hacia su club. El volante podría estar de vuelta en Estados Unidos en las próximas horas, pero eso no implica necesariamente que el internacional venezolano juegue de inmediato para la escuadra celeste.



“Me alegra que Yangel esté pronto de regreso con nosotros. Este mes ha sido duro para él, tanto en lo físico como en lo mental”, expresó Vieira. “No queremos apresurarlo. Vamos a darle algunos días libres para que pronto pueda estar listo para volver a jugar con nosotros”.

¿Podrá Herrera estar presente el sábado en el encuentro frente a Seattle Sounders en el Yankee Stadium? “No lo se”, respondió el francés. “Primero tenemos que ver cómo regresa, no queremos ‘gastarlo’. La temporada de la MLS es muy larga y nos quedan muchos partidos por jugar”, expuso. “Se que Yangel es muy joven, que apenas tiene 20 años, pero ha estado jugando y viajando mucho. Necesito hablar con él para que me diga cómo se siente”, concluyó.



La U.S. Open Cup, entre las prioridades de New York City FC

Antes del encuentro frente al actual campeón de la MLS, New York City FC regresará a la actividad el miércoles para jugar un clásico frente a New York Red Bulls, por la cuarta ronda de la U.S. Open Cup, un torneo que da a su ganador un boleto para la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Con convicción, Vieira no es partidario de llevar al Red Bull Arena a un equipo experimental y con mayoría de suplentes. “Por supuesto, tendré en cuenta la opción de dar minutos a futbolistas jóvenes que habitualmente no juegan”, dijo. “Pero mi trabajo es intentar ganar partidos y poner sobre la cancha al mejor equipo posible”, agregó. “Tenemos que recordar lo que nos pasó el año pasado. Presentamos un equipo con demasiados cambios [frente a New York Cosmos] y eso no nos permitió jugar a nuestro mejor nivel. Tengo que encontrar el equilibrio adecuado”.



“Estamos creciendo como equipo de fútbol”, expuso el volante central que destacó en algunos de los mejores equipos del fútbol europeo. “Para nosotros es importante comenzar a ganar trofeos. La U.S. Open Cup es una de las competiciones de las que participamos y queremos representar realmente bien a nuestros aficionados y al club”, comentó Vieira. “Por eso es importante la elección de jugadores que hagamos para ese partido. También es importante la actuación de esos futbolistas. Esta vez el partido será algo más ‘picante’ porque nuestro rival será el equipo de los Red Bulls. Es importante para nuestros aficionados y para el club. Iremos a su estadio e intentaremos ganar el partido, por supuesto”.