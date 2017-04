Yangel Herrera, el joven venezolano que hereda el rol de Andrea Pirlo

PURCHASE, N.Y. -- La temporada 2017 aún es joven. En más de un sentido los 22 equipos de la MLS todavía están en la etapa final de una fase de ajuste que los preparará para la llegada del calor y de una etapa muy exigente con el físico de sus futbolistas.

Ese momento encuentra a Andrea Pirlo -jugador franquicia de New York City FC- en una situación en la que ve que sus minutos de juego van disminuyendo con el paso de las semanas. El ejemplo más reciente y notable se dio el pasado fin de semana, cuando ‘il Maestro’ italiano fue enviado al banco de suplentes en el minuto 55 del partido que finalizó con una derrota por 2-1 de NYCFC frente a Orlando City.



Mientras las opciones de juego de Pirlo comienzan a acotarse, su lugar en encuentros recientes ha sido ocupado de manera creciente por el juvenil venezolano Yangel Herrera. Ante ‘los Leones’ el volante central de 19 años jugó más de media hora, y dejó una impresión muy satisfactoria.

Herrera -prácticamente desconocido en la escena del fútbol internacional- fue contratado recientemente por el Manchester City, equipo que lo cedió por todo 2017 a New York City FC. “Quiero dar gracias a Dios por la continuidad que estoy teniendo acá en el club”, expresó el ‘vinotinto’ ante la consulta de FutbolMLS.com. “Estoy trabajando muy fuerte para seguir teniendo minutos acá, que me servirán mucho para agarrar esa experiencia, esa confianza que se necesita para entrar al campo”.



Herrera comienza a encontrar su lugar en New York City FC

Surgido del Atlético Venezuela, el centrocampista se toma con mucha seriedad el hecho de ir ganando presencia en el conjunto celeste de ‘la Gran Manzana’. “La verdad es que me sentí muy tranquilo gracias a los compañeros que tengo a mi alrededor. Ellos me dan la confianza, me transmiten la energía que ellos tienen”, expresó tras la práctica abierta de esta semana.

Herrera -uno de los benjamines del plantel de New York City FC- parece no sentir una presión adicional por el hecho de ser en estos momentos el principal reemplazo natural de Pirlo. “Eso me transmite mucha confianza y cierto sentido de la responsabilidad por reemplazar a un icono mundial como es Andrea”, reconoció el sudamericano. “Me siento muy orgulloso de poder jugar en el mismo club que él, poder reemplazarlo cuando me toca, y la verdad es que tengo que hacerlo de la misma manera en la que él lo hace o incluso mejor”, agregó con candidez y ambición.



“Lo hizo muy bien el pasado fin de semana”, valoró Patrick Vieira, el entrenador de Herrera en New York City FC. “Creo que ya está listo para jugar, está listo para ser titular”, expuso el campeón del mundo con la selección francesa. “En las semanas más recientes se metió más en el ‘tempo’ de nuestros entrenamientos, en el ritmo del juego”, agregó Vieira. “Creo que él ahora tiene una mejor idea de lo que es el fútbol en este país”, expresó. “Realmente, creo que ya está listo para jugar”, remató.

Pirlo, Vieira y Guardiola, referentes

Fichado por Pep Guardiola, tutelado por Andrea Pirlo y entrenado por Vieira. Tres volantes centrales que son auténticas referencias mundiales en esa demarcación del terreno de juego para Yangel Herrera. “A medida que transcurre mi carrera cada vez estoy más rodeado de futbolistas que están en la élite mundial”, dijo en venezolano con una innegable satisfacción. “Patrick me dice que tengo que ser muy rápido en la cancha”, reveló. “Tengo que mover la pelota rápidamente. Y cuando no la tengo debo ser muy agresivo en la marca”.



“Me han pasado muchas cosas buenas en estos últimos dos o tres años”, explicó el venezolano. “Y eso ha requerido de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y mucha disciplina. En el ambiente en el que uno se cría no hay muchísimas cosas buenas, entonces uno tiene que estar centrado en sus objetivos”, añadió. “Poco a poco voy logrando cosas importantes dentro del mundo del fútbol”.



No descarta prolongar su experiencia en Nueva York

Su próximo gran objetivo es hacer un buen papel con la selección Sub-20 de Venezuela en la Copa del Mundo que se disputará a partir del 20 de mayo en Corea del Sur. Después de ese compromiso Yangel espera regresar a NYCFC para sumar minutos y tener un papel más importante dentro del club estadounidense.

“En principio estoy aquí durante una temporada”, dijo Herrera al referirse al acuerdo de cesión entre el Manchester City y la escuadra neoyorquina. “Pero me gusta el equipo, me gusta la liga -que tiene un buen nivel- y siento que aprendo para lo que yo voy a necesitar a futuro”, expresó. “No descartaría quedarme otro tiempo más acá cuando se venza el plazo del préstamo”.



