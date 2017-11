"Voy a pelear para que la hora de mi retiro sea lo más tarde posible", asegura David Villa

David Villa completó tres temporadas en la MLS. Desde su arribo, el atacante estuvo siempre a la altura de su exitosa trayectoria en Europa. Y jamás ha dejado de estar entre las máximas figuras del soccer de Estados Unidos y Canadá. Referente indiscutible en New York City FC y toda la liga, uno de los estandartes de la selección española en la última década asegura que la hora de su retiro está lejana y analizó su actualidad en una entrevista concedida al periódico Marca.

'El Guaje' discrepa de quienes infravaloran a la primera división norteamericana. "Creo que quien ha visto partidos de la MLS podrá decir que es una liga muy competitiva, física y atractiva". Pese a que NYCFC fue eliminado por Columbus Crew en una de las Semifinales de la Conferencia Este, la temporada regular que firmó Villa fue otra vez sobresaliente. 22 goles anotados por el español colocaron al #7 en la segunda posición de la tabla de artilleros. "Trabajo cada día para ser mejor, para ayudar a mi equipo en todos los aspectos del juego, especialmente aportando goles que es mi trabajo más específico", manifestó el delantero.



Villa lleva ya años en Nueva York, una ciudad de la que se siente parte y de la que goza cada vez más. "Disfruto mucho de la ciudad en todos los sentidos", explicó. "Lo mejor de este lugar es que cada día descubres algo nuevo, diferente, espectacular". El atractivo de grandes ciudades como 'la Gran Manzana' sin duda es uno de los factores que atrae al creciente grupo de futbolistas españoles que actúan en la MLS. ¿Crecerá esa cantidad? "Realmente, muchos ex compañeros me llamaron para interesarse. La liga está creciendo muchísimo y cada vez tiene más repercusión mundial", comentó Villa. "Muchos me han llamado y se interesan por lo que está ocurriendo aquí".



Como ya lo hizo en ocasiones anteriores, el asturiano campeón de Europa y del Mundo con 'la Roja' descartó regresar al fútbol europeo. Ante la falta de gol, varios equipos del Viejo Continente aceptarían de buen grado la incorporación de un atacante como Villa, pero el capitán del conjunto celeste dio por tierra con esa posibilidad. "Me alegra mucho saber que la gente me recuerda con cariño pero en estos momentos estoy muy bien aquí y no me planteo volver a Europa". Para la estrella de 35 años la MLS es prioridad. "Hace más de tres años que tomé la decisión de venir aquí y cada vez estoy más convencido de que fue la correcta".



New York City FC saludó días atrás el retiro del volante italiano Andrea Pirlo, una de sus máximas figuras. Para Villa -parece- la hora de colgar los botines todavía está lejano. "Tengo que entrenarme cada día más fuerte si quiero seguir alargando mi carrera. Algún día llegará como a todos, es ley de vida. Pero voy a pelear para que sea lo más tarde posible".



El español es referencia deportiva y ejemplo humanitario. En su país natal se recuerda el gesto que David tuvo la temporada pasada, cuando ayudó a una familia 'sin techo' en Portland. "Hice lo que haría cualquier persona en una situación similar solo que a mi me grabaron y se hizo viral", expuso el futbolista. "Me impactó mucho ver al niño con el papá en la calle a la hora de cenar. Hacía 10 minutos había estado hablando con mi hijo Luca por FaceTime y estaba cenando mientras hablábamos. Por eso fui a comprarles algo de cenar nada más. No creo que sea un héroe por algo así, es lo menos que podía hacer".



David Villa se mostró contento por la recuperación del Valencia en la liga española, y apostó por otros de sus dos ex equipos -Atlético de Madrid y Barcelona- como sus favoritos dentro de la presente edición de la Liga de Campeones de la UEFA. También se mostró confiado en las posibilidades de España en la Copa del Mundo del próximo año, aunque pidió no comparar al actual plantel con el de 2010, año en que fue campeón en Sudáfrica.



En España se ve con admiración que en poco tiempo Villa haya conseguido hablar en inglés. "Para mi futuro el idioma es muy importante poder dominarlo como lo hago ahora, pero no solo eso. La experiencia que estoy viviendo a nivel laboral es increíble al igual que para mi mujer y mis hijos", sentenció. "Algún día volveré a España, por supuesto", aseguró el delantero. "Todo lo tengo allí. Por supuesto que volveré. En Tuilla (su pueblo natal) están mi familia, mis amigos, mi tierra. Pero no creo que tenga derecho a quejarme ya que soy muy afortunado de poder estar aquí en Nueva York".