Volante creativo de D.C. United comparte condición médica con Lio Messi

Por: John E. Rojas - @jrojasa75

Debutó como profesional en uno de los partidos más vistos del mundo, y vive con la misma condición médica de un tal Lionel Messi. Ahora, con 22 años, es pieza clave del D.C. United en la MLS.

Se trata de Luciano Acosta, volante creativo, uno de los pocos clásicos número 10 que existen en la primera división estadounidense.

El argentino debutó nada más y nada menos que en un Boca Juniors-River Plate en enero de 2014 de la mano de Carlos Bianchi. Por eso, este puede ser perfectamente catalogado como un fin de semana de clásicos en la familia Acosta en Washington. (El domingo se juega el Superclásico argentino entre Boca y River Plate).

“Tengo dos clásicos este fin de semana”, dijo el volante a FútbolMLS. “El sábado tenemos que ganarle a Philadelphia y el domingo que gane Boca”, aseguró refiriéndose al enfrentamiento que muchos denominan como parte de la rivalidad I-95 (por la autopista que conecta a Washington y Philadelphia).



Pero D.C. United no está en su mejor forma, suma solo tres victorias de 9 partidos y viene de caer (0-1) en casa ante Montreal Impact. “Sabemos que en esta liga se puede dar vuelta en cualquier momento y como hoy estamos abajo podemos estar allá arriba pronto”, aseguró.

Acosta cree en las posibilidades de su equipo para dar vuelta a la página: “yo lo digo siempre, creo que nos falta acostumbrarnos a ganar en casa y afuera”.

En lo personal, Luciano tiene que lidiar con una condición en uno de sus tobillos. “No te voy a decir cual es porque los rivales me van a venir a buscar”, dijo sonriendo.

El caso es que le afecta desde joven (arrancó en Boca desde los 12 años). “Hay partidos que me duele, otros que no. En ocasiones no me deja entrenar”, explicó Acosta.



Según el argentino, el asunto se lleva con tranquilidad en las huestes del D.C. United. “Lo tratamos en la semana, para llegar bien al partido y hoy en día me siento bien”, aseguró Acosta aunque dice que es “complicado”.

El enganche aceptó que es esa una de las razones por las que ha estado los 90 minutos completos en solo tres encuentros este 2017. Y asintió también a que en parte ya le conocen más en la MLS tras su llegada en 2016. “Puede ser, los equipos me conocen y saben cómo me muevo, aunque también en ocasiones mi idea es ser impredecible”.



Luciano mide alrededor de 1 metro 60 centímetros ( unos 5 píes 2 pulgadas) y comparte la condición de la que el Barcelona ayudó a tratar a Lio Messi.

“Una vez fui a una doctora y me dijo que no iba a crecer más. Así que dejé de medirme y me dediqué a lo mío. Trato de aprovechar otras cosas y voy al gimnasio para ponerme bien físicamente", reveló en su momento Acosta al sitio oficial de Boca Juniors.

Otro recuerdo no muy grato en el manejo de su dolor lo genera el rival de este fin de semana. “Este año me ha molestado luego de un golpe que tuve precisamente ante Philadelphia en un partido de pretemporada”, contó Luciano.

El volante asegura que no tiene a la vista un plan posterior. “No se como va a ser a futuro, se puede manejar, se puede operar, en el futuro se verá. Hoy en día lo estamos tratando y vamos haciendo las cosas de acuerdo a como me voy sintiendo”.



Acosta llegó a préstamo a D.C. United en 2016 y este año arrancó con la noticia de que el equipo de la capital estadounidense se hizo por completo de sus derechos. Él no lo ve como presión.“Tenía más presión creo el año pasado para demostrar la valía, ahora tengo que retribuir la confianza y estoy muy agradecido de ello”.



Con o sin dolores, Acosta quiere sí o sí seis puntos este fin de semana. “El cuerpo médico, el cuerpo técnico, todos están conmigo en este proceso. Estamos viendo especialistas y mi decisión está siempre por arriba porque soy el que siente”.

Y en cuanto al Superclásico argentino, “Tenemos que ganarle a Philadelphia primero, y el domingo Boca que le gane a River”, dijo para luego contarnos cómo seguirá el duelo. “Tengo todo listo para verlo. La familia de mi esposa está aquí y nos vamos a juntar con un asado en casa y ver el partido”

‘Lucho’, como le conocen sus compañeros, tiene claro que no es solo su apodo. La condición médica y los dolores algunos días, le hacen luchar más que a otros. Tanto que uno de sus tatuajes reza. “Amo lo que tengo y lucho por lo que quiero”.



Este 2017 con D.C. United, Acosta suma tres goles y una asistencia en 512 minutos.