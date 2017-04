Víctor Vázquez disfruta en Toronto FC de la trascendencia que no encontró en Cruz Azul

Víctor Vázquez ha tomado a la afición de Toronto FC y de la MLS por sorpresa. Tras un año casi en blanco en el Cruz Azul el mediocampista se ha convertido en el 'factor X' de un plantel potente, que cuenta con nombres propios como los de Sebastian Giovinco, Jozy Altidore y Michael Bradley.

Desde la mitad de la cancha el español comienza a mejorarle la cara a un equipo establecido en base a pases en profundidad, disparos bien colocados y goles, claro.



Frentazo del ex Cruz Azul Víctor Vázquez abrió la cuenta para Toronto FC /Univision Deportes Network 0 Compartir

"Una vez que llegué aquí intenté ponerme al ritmo de mis compañeros lo antes posible", comentó a FutbolMLS.com el volante español. "Pude entrenar durante dos o tres semanas antes de iniciar la competición y a partir de ahí el entrenador me ha ido dando oportunidades. Pude comenzar tres de los cinco partidos como titular", reseñó. "Las cosas están saliendo bien".

Vázquez sorprende porque prácticamente no ha necesitado de ningún proceso de aclimatación a Toronto y la MLS. Sus buenas actuaciones han podido verse casi de inmediato desde su debut en el conjunto escarlata. "Eso es por la confianza que me han dado tanto el entrenador, como mis compañeros y el staff médido. Me dejan jugar a mi manera". El europeo -que se define como un futbolista de equipo, de juego colectivo- asegura que le resulta sencillo conectar con sus nuevos colegas. "Con delanteros como Jozy y Seba es fácil entenderse", explicó el 7 del TFC. "En el medio del campo también tenemos jugadores muy buenos como Bradley, Jonathan Osorio y Armando Cooper. Todos me están ayudando mucho dentro y fuera del campo y eso se transmite a la hora de jugar".



Un cambio de vida

Víctor Vázquez destaca todo lo que en Toronto ocurre fuera del campo de juego porque viene de pasar por una amarga experiencia profesional y personal en el Cruz Azul de la Liga MX. "La verdad es que en México tido ha sido un cúmulo de cosas", señaló el futbolista. "No es que solamente hayamos tenido intranquilidad a la hora de vivir. Porque nos han pasado cosas que les pasan a todas las personas, a nivel personal y a nivel profesional".

"He tenido alguna lesión en México que a lo mejor se podría haber evitado y que ha sido mala suerte", agregó en la lista de experiencias negativas. "Hemos pasado un mal año", resumió. "Yo creo que ha sido una experiencia no tan buena como otras, en el fútbol pasan cosas así".



"Yo nunca voy a hablar mal de México o del club", manifestó Vázquez. "Ellos siempre me han dado todo, esa es la verdad", admitió. "Aunque por ahí he escuchado que dicen que he hablado mal de la ciudad o en contra del club, y eso es mentira", concluyó.

"Aquí nos hemos encontrado con una cosa completamente diferente", valoró el catalán. "Todo ha sido más fácil. Este es un país mucho más tranquilo, no hay tanto estrés", añadió. "Toronto tiene un estilo que se parece mucho a Brujas [en Bélgica, donde vivió varias temporadas], lo que pasa es que esta es una ciudad mucho más grande. Aquí he ganado también la tranquilidad de mi hijo y de mi familia. Ahora que hemos hecho ese cambio se nota mucho eso".



publicidad

La segunda es la vencida

Toronto FC sigue los pasos de Vázquez desde hace tiempo. El centrocampista -que hoy cuenta con 30 años- recibió una oferta del club canadiense en 2015, la temporada en la que fue reconocido como el mejor futbolista de la primera división belga. "Hace dos años y medio tuve una propuesta de ellos. Creo que fue en enero, cuando estaba por comenzar la temporada de la MLS", rememoró. "Yo a mitad de temporada con el Brujas y estaba haciendo una temporada muy buena con el equipo. Tras hablarlo con mi familia y mi representante decidí que en ese momento la mejor idea era quedarme en el Brujas porque yo estaba destacando mucho a nivel individual".

"Pero ahora, después de dos años y medio y una mala temporada que he tenido en México, ha venido esta oportunidad otra vez y la verdad es que no la he dejado escapar", explicó. "Una oportunidad así la puedes dejar pasar una vez, pero dos no".

Producto de 'la Masía'

Vázquez nació en la Ciudad Condal y se formó como futbolista en 'la Masía', el centro de entrenamiento del FC Barcelona. "Lo que aprendí allí me queda todo", asegura el centrocampista. "La Masía y el Barcelona son mi vida. Allí me enseñaron desde pequeño a ser persona, a tratar a todo el mundo igual, a ser un buen jugador de fútbol, a tratar el balón como si fuera tu joya", explicó. "Yo eso lo llevó allí adonde voy. Ya he estado en tres equipos en mi carrera, y siempre he intentado llevar mi experiencia y lo que aprendí en el Barcelona", donde debutó como futbolista profesional.



publicidad

"Para mí es un honor poder llevar estas cosas fuera de España, fuera de Cataluña, y traerlas aquí, fuera del continente europeo", continuó Víctor Vázquez. "Estoy orgulloso de haber estado 14 años en el Barcelona. Al final no he podido triunfar en el mejor equipo del mundo, pero sí que llevo esas raíces a otras partes del mundo".



Ahora, a la distancia, el mediocampista puede comparar la infraestructura de Toronto FC con la de instintuciones de primer nivel mundial. "El centro de entrenamiento de Toronto FC nada tiene que envidiarle al del Barcelona. Tenemos muchos campos de entrenamiento, tenemos instalaciones que yo creo que están al nivel top. Al nivel de los mejores de España, de los mejores de Europa, seguro", garantizó.

"Estoy muy sorprendido", prosiguió. "Todo el mundo me decía que la MLS estaba creciendo, que todavía no llegaba a ser una gran competición, pero para mí ya es una de las grandes ligas a nivel de estructura y por su forma de trabajar", valoró.

Los objetivos de esta temporada

En 2016 Toronto FC ganó la Conferencia Este y llegó a la final de la liga por la MLS Cup. "Tenemos que intentar llegar a lo mismo. La fe y las ganas de hacerlo como el año pasado tienen que estar", propuso. "Pero el fútbol da mil vueltas. Un día estás arriba, un día estás abajo".



publicidad

"Lo más importante es que la gente vea que lo damos todo en cada partido, que intentamos ser un equipo, y que vamos a intentar llevar a Toronto lo más adelante posible", expuso. "Si llegamos hasta la final, intentaremos ganarla. Llegar a la final dos veces consecutivas en una competencia tan dura como la MLS no será fácil".

"La Conferencia Este es muy dura. Lo he podido comprobar en estos cinco partidos. No hemos perdido ninguno, y eso es muy importante. Si es así vamos a estar en los Playoffs, peleando por lo que queremos y por lo que merecemos", finalizó Vázquez.