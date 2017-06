Venezuela es finalista del Mundial Sub-20 de la mano de Yangel Herrera, volante de NYCFC

Pocas veces el fútbol internacional fue testigo de un cuento de hadas como el que están protagonizando la selección Sub-20 de Venezuela y su capitán, el volante de New York City FC Yangel Herrera. Contra todo pronóstico, 'la Vinotinto' a nivel juvenil dejó en el camino a Uruguay en semifinales y disputará la final de la Copa del Mundo el próximo domingo frente a su par de Inglaterra.



Congrats to @YangelHerrera8's Venezuela who defeated Uruguay on penalties to reach the #U20WC final! 🙌🇻🇪 pic.twitter.com/TwVSFogJrk — New York City FC (@NYCFC) June 8, 2017



A grandes rasgos, la selección de Venezuela hasta ahora no ha ganado nada relevante en el ámbito internacional. Más allá del cuarto puesto conseguido en la Copa América de 2011, es el único equipo nacional sudamericano que todavía no clasificó a un Mundial a nivel absoluto. En la categoría Sub-20, antes de alcanzar el partido definitorio en el torneo que organiza Corea del Sur, apenas logró ser parte de la Copa del Mundo del año 2009, en la que Venezuela fue eliminada en octavos de final por Emiratos Árabes Unidos.



publicidad

Por eso es tan importante lo que está haciendo esta joven generación 'vinotinto', comandada por Yangel Herrera, llegado a NYCFC este año, cedido por el Manchester City de Inglaterra. Prácticamente desde la nada se han instalado en el primer plano internacional, ocurra lo que ocurra en la final frente a Inglaterra del próximo domingo.



Enhorabuena @YangelHerrera8 estamos muy orgullosos de ti, ahora a por la final. Congrats mate, so proud of you, good luck in the final. 👏🏻💪 https://t.co/QV8mhQsf9V — David Villa (@Guaje7Villa) June 8, 2017



El boleto a ese trascendental partido se consiguió en una semifinal en la que Venezuela sacó a lucir toda su capacidad de sufrimiento y sacrificio. En el encuentro jugado en la ciudad de Daejeon la selección de Uruguay dominó prolongados fragmentos el partido. En el minuto 49 Nicolás de la Cruz puso en ventaja a 'los Charrúas' con un gol de penal, un 1-0 que se mantuvo prácticamente hasta el final del encuentro. La igualdad no llegó hasta el tiempo de descuento, con el tanto espectacular marcado por Samuel Sosa.



Con el 1-1 el partido fue a tiempo suplementario. Y en la definición por penales fue Venezuela el equipo que se impuso, con un gol de Herrera incluido y una sobresaliente actuación del arquero Wuilker Faríñez. 'La Vinotinto' -los chicos del conjunto nacional 'vinotinto'- hacen historia, e intentarán sellar el próximo domingo una verdadera proeza para regresar a casa con el trofeo de la Copa del Mundo.

Todo se presenta rápidamente y sin descanso para el volante de New York City FC. Su primer partido como titular en la MLS se produjo el 29 de abril, en la victoria de la escuadra celeste en Columbus Crew. A partir de ese momento todo -incluyendo el hecho de relegar al banco de suplentes a una leyenda como Andrea Pirlo- se sucedió de manera frenética.



Yangel Herrera se sumó a la selección de su país hace un mes, tras el triunfo por 3-1 de NYCFC ante Atlanta United en el Yankee Stadium. En ese momento -seguramente ante la incredulidad de quienes registraban sus declaraciones- los dichos del centrocampista tuvieron un sentido profético.

"Para nosotros los futbolistas un Mundial es lo máximo, todo jugador anhela jugar en ese tipo de competición", explicó antes de dejar Estados Unidos. "Tenemos un buen grupo de jugadores", dijo en ese momento. "Venezuela puede ser sorpresa en el Mundial". Tan grande fue la sorpresa, que la mini 'Vinotinto' no perdió ningún partido en la Copa del Mundo, fue el equipo que más goles marcó y el que finalizará el torneo que la valla menos vencida.



Antes de debutar en la Copa del Mundo un ansioso Yangel Herrera se mostraba preocupado por poder cumplir un buen papel con su selección para poder llevar una alegría a su país, sumido en una grave crisis social y política. "En Venezuela la gente se identifica mucho con la selección", expresó el futbolista. "Cuando jugamos el Sudamericano el país también estaba mal y cada vez que ganábamos un partido la afición se hacía sentir. Somos responsables de dar alegrías al país en los momentos que estamos pasando".







publicidad



La alegría está asegurada. En realidad ya lo estaba desde hace varios días. Pero hoy se hizo más evidente que nunca. La web estalló con el hashtag #VamosVenezuela, que reventó las redes sociales en el día de hoy. Un grito de aliento que no cesa, y que se mantendrá hasta la final ante Inglaterra, a la espera de que Herrera y sus compañeros obtengan el logro máximo.