Vancouver Whitecaps se muda a sus nuevas y vanguardistas instalaciones de entrenamiento

El primer equipo de los Vancouver Whitecaps se mudó el miércoles a sus espectaculares e innovadoras nuevas instalaciones de entrenamiento en el Centro Nacional de Desarrollo de Fútbol (NSDC, por sus siglas en inglés).

El inmueble fue construido en asociación con la University of British Columbia y el gobierno de la provincia.

El campus, aparte de contar con un edificio de alta tecnología de 38,000 pies cuadrados, tiene siete canchas de fútbol – dos de ellas de pasto artificial en la Simon Fraser University, tres de césped natural y dos de pasto artificial en University of British Columbia.



"First class. They've thought of everything."

A behind-the-scenes peek of the first team's first look at the NDSC. #VWFC #OurAllOurHonour pic.twitter.com/xiGvgFv7An

— Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) June 14, 2017