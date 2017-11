Vancouver reconoce la superioridad de Seattle: "Ganó el mejor equipo en esta serie"

Empate sin goles en casa. Derrota por 2-0 en su visita a Seattle Sounders. Las Semifinales de Conferencia no mostraron la mejor cara de unos Vancouver Whitecaps que se quedaron con la sensación de no haber entregado todo lo que tenían en la que para ellos fue el cierre de la temporada 2017 de la MLS.

"No fuimos lo suficientemente buenos", resumió el entrenador Carl Robinson tras el encuentro del jueves por la noche. "Estamos bastante decepcionados", expresó por su parte Stefan Marinovic, arquero del equipo canadiense. "Sentimos que nos quedamos un poco 'cortos' en este último partido. Podemos estar contentos por el buen trabajo de la temporada, sí. Pero ahora la sensación primaria es la desilusión".



Sobre el papel, los Whitecaps pusieron sobre el terreno del CenturyLink Field su mejor equipo posible, incluyendo a los volantes ofensivos Yordy Reyna y Cristian Techera. Sin embargo, los dos sudamericanos no pudieron influir en el juego del conjunto de Vancouver en la serie ante Seattle.



Robinson considera que sus principales piezas de ataque no tuvieron su mejor partido. "No es aceptable, porque necesitas generar disparos sobre el arco rival para poder anotar goles", lamentó el entrenador galés. "Llegamos en buena posición en varias ocasiones, pero no pudimos ejecutar. Y esa fue la diferencia entre ambos equipos. Seattle tuvo una serie de intentos contra nuestro arco, y Clint Dempsey consiguió anotar en dos ocasioes. Ganó el que fue el mejor equipo en esta serie".

"Nos quedamos un poco 'cortos'", insistió Robinson al analizar la totalidad de la temporada 2017. "Pudimos ganar el partido de Eliminación Directa ante San Jose, lo que estuvo muy bien, pero este año otra vez nos quedamos en la puerta. Sabemos donde estamos. No voy a responsabilizar a los jugadores. A veces tienes que aceptar dónde estás en el fútbol. Tendremos que pensar y ver hacia dónde vamos. Tenemos que ser mejores el año próximo. Queremos intentarlo y conseguirlo".



"Es entendible, todo el mundo está triste por este resultado", explicó el capitán Kendall Waston. "Pero no podemos salir del estadio con nuestras cabezas bajas. Tenemos que estar orgullosos por esta temporada", agregó el costarricense. "Hay cosas que tenemos que mejorar, y este mal momento tiene que ayudarnos a saber qué hacer y a tomar esto como una experiencia de la que se puede aprender".