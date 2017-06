US Open Cup, la 'Copa MX’ o 'FA Cup' de Estados Unidos que ofrece la clasificación a la Concachampions

Así como Inglaterra tiene la FA Cup y México tiene la Copa MX, Estados Unidos cuenta con la Lamar Hunt US Open Cup.

El torneo más antiguo de los Estados Unidos está de vuelta esta semana, con 19 clubes de la MLS uniéndose a la cuarta ronda de la Copa Abierta, el campeonato de eliminación directa que le ofrece la oportunidad a equipos de divisiones menores de enfrentar a los mejores clubes del país.

A pesar de la inferioridad de muchos de sus rivales, quienes juegan desde nivel amateur hasta las segundas divisiones del país (NASL y USL), los clubes de la MLS – unos más que otros – le dan importancia al torneo dado que el título del mismo ofrece un premio importante: un espacio en la Liga de Campeones de la CONCACAF.



Esta temporada, bajo el nuevo formato de la Concachampions, el ganador de la Copa Abierta 2017 clasificará a la Liga de Campeones CONCACAF 2019, uniéndose al ganador de la MLS Cup 2017 y a los futuros ganadores de la Copa Abierta 2018 y la MLS Cup 2018.

La acción para los clubes de la MLS iniciará el martes con tres partidos y luego otros 13 el miércoles, con varios de ellos arriesgando embarazosas derrotas ante equipos de menor categoría. En el caso de D.C. United, estarán enfrentando al Christos FC, un club amateur de Baltimore que entrena de vez en cuando.

Claro está que varios de los partidos tendrán enfrentamientos entre clubes de la MLS, incluyendo clásicos los New York City FC vs. New York Red Bulls y Seattle Sounders vs. Portland Timbers.



Por su parte, los clubes de expansión de la MLS, Atlanta United y Minnesota United, estarán buscando lograr lo hecho por Chicago Fire en 1998 y Seattle Sounders en 2009, quienes ganaron el título en sus años de expansión.



La experiencia será completamente nueva para el Atlanta de Gerardo ‘Tata’ Martino, quienes enfrentan al Charleston Battery de la USL. Por su parte, Minnesota, quienes ya han jugado el torneo como club de la NASL, se medirán a Sporting Kansas City, equipo que los ha eliminado en dos ocasiones del torneo.

Para ver el calendario completo de los partidos de la Copa Abierta, haz click aquí.