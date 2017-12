"Unidos Como Uno": México, Estados Unidos y Canadá confían en obtener la sede del Mundial 2026

TORONTO, ON -- Bajo el lema "Unidos Como Uno" ("United As One", en su versión original en inglés) los presidentes de las federaciones de México, Canadá y Estados Unidos realizaron en la ciudad canadiense de Toronto una presentación conjunta sobre la precandidatura para organizar una Copa del Mundo de la FIFA de manera tripartita en 2026.

El 10 de abril de este año, en la ciudad de Nueva York, las tres asociaciones nacionales anunciaron su intención de trabajar en conjunto. Entre septiembre y noviembre se redujo el número de 41 ciudades-sede a 32 preseleccionadas. En marzo de 2018 se presentará de manera formal la candidatura ante la FIFA, y el 13 de junio del próximo año la entidad rectora del fútbol a nivel mundial hará el anuncio del o los países que albergarán el torneo en 2026. Además de la postulación norteamericana, solo Marruecos ha demostrado intenciones de ser sede de la Copa del Mundo de ese año, que será la primera en contar con 48 participantes.



"Me congratulo de estar aquí, y de que este sábado no estemos discutiendo sobre quién va a ganar o perder", señaló Decio de María, presidente de la Federación Mexicana. "Somos tres países unidos detrás de un objetivo. La única que va a ganar es la región de México, Estados Unidos y Canadá. Y también va a ganar el mundo cuando se anuncie que los somos elegidos. Ese es el poder del fútbol", agregó.

"A los mexicanos nos encanta el fútbol", prosiguió De María. "Nos encanta organizar eventos como este. Nos encanta compartir y construir. Queremos mostrar al mundo que podemos hacer el mejor Mundial en el formato para 48 equipos".



"En México tenemos buenos estadios, pero no todos tienen el tamaño necesario para albergar una Copa del Mundo", explicó el jefe de la federación mexicana cuando se le preguntó por qué en su país se jugarían solo 10 partidos si la candidatura trinacional es escogida por la FIFA. "No construiremos estadios más grande para apenas tener un par de partidos más en el Mundial. El 95% de la gente en México me felicitará por llevar la Copa del Mundo al país, mientras que habrá un 5% restante que me cuestionará porque solo tendremos 10 encuentros".



"No propondremos nuevos estadios en nuestra candidatura", insistió Sunil Gulati, presidente de la Federación de Estados Unidos. "En nuestros tres países tenemos las cosas en su lugar con respecto a la infraestructura, como ningún otro país lo tiene. Es un gran desafío, pero estamos preparados".

"Estados Unidos cuenta con muchos más estadios que están en condiciones de organizar una Copa del Mundo, pero esta es una candidatura conjunta", agregó Gulati. "En este momento nuestro objetivo es jugar todos los partidos sobre césped natural. Eso es nuestra posición. Para el Mundial 2026 queda mucho tiempo por delante todavía".



"Tenemos la oportunidad de ser sede", valoró Steven Reed, titular de la federación de Canadá. "Más de una decena de 'eventos FIFA' ya se realizaron entre los tres países que representamos. México fue sede del Mundial en dos ocasiones, y si esta candidatura es elegida podría llegar a organizar un tercero, lo que sería un récord", explicó Reed. "En Estados Unidos se jugó la Copa del Mundo de 1994, que sigue siendo hoy el Mundial que congregó a mayor cantidad de gente en sus estadios. En Canadá batimos récords en el Mundial Sub-20 de 2017 y en la Copa del Mundo Femenina de 2015", agregó Reed. "Estas tres naciones juntas tienen experiencia".

"Tenemos un equipo de trabajo fantástico en los tres países", expresó John Kristick, director ejecutivo de la candidatura trinacional. "750 personas en México, Canadá y Estados Unidos nos respaldan".