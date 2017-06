Un respiro para el 'Tata' Martino, el goleador venezolano Josef Martínez está de vuelta a las canchas

Antes del último fin de semana, la última vez que Josef Martínez se había 'vestido de jugador' fue el 18 de marzo, cuando Atlanta United goleó a Chicago Fire 4-0. El sábado -un par de días atrás- el atacante venezolano volvió a jugar en el último tramo del encuentro. El rival fue nuevamente el Fire, pero el resultado fue otro. El conjunto de Veljko Paunovic se impuso por 2-0, con goles de Luis Solignac y Nemanja Nikolic. Pese a la derrota el ánimo en el equipo de Gerardo Martino se mantuvo alto, tras haber podido recuperar a Martínez, una de las piezas fundamentales del plantel rojinegro.

Tras dos meses de baja el venezolano ingresó en el minuto 64', en reemplazo de Jeff Larentowicz. "Me sentí bien, pero estuve lejos del ritmo de juego del equipo rival o el de mis compañeros. Espero recuperarlo en los próximos días", dijo Martínez tras el partido. "Me siento realmente feliz porque pasé mucho tiempo fuera de las canchas, quería volver, quería ganar", agregó el jugador franquicia llegado desde el Torino de la Serie A de Italia. "Hoy la victoria no fue posible, pero espero que sí podamos hacerlo en el próximo partido".



En total Josef Martínez se perdió una decena de partidos de Atlanta United, luego de lesionarse el 24 de marzo durante un partido de las eliminatorias sudamericanas entre Venezuela y Perú. Su ausencia se notó, pero el club del estado de Georgia demostró que tiene buenos elementos en su plantel para mantener su cuota goleadora. "Estoy orgulloso por la manera en la que mis compañeros lo han hecho desde mi lesión. Lamentablemente no ganamos en esta oportunidad, pero tenemos que alzar la cabeza y seguir trabajando", pidió el número 7.

En los 26 minutos en los que vio juego el delantero venezolano efectuó un disparo al arco, completó siete pases y hasta tuvo tiempo de reclamar un penal en su contra, que fue desestimado por el árbitro principal Alan Kelly.



"Lució bien, se movió bien", analizó 'el Tata' Martino tras la derrota ante el Fire. "Creo que en Josef ya no se notan signos de su lesión. Simplemente necesita más tiempo para recuperar su ritmo". El próximo partido para Atlanta United llegará el miércoles, cuando enfrente al Charleston Battery (un equipo de segunda división), en el marco de la cuarta ronda de la U.S. Open Cup (7:30 pm ET, USsoccer.com). El sábado, además, recibirá a Columbus Crew SC (7 pm ET, MLS Live) en el regreso de la actividad liguera.

¿Estará Martínez presente en el partido por la Copa Abierta? "Ya veremos qué pasa el miércoles", respondió Martino. "Quizás hagamos algunos cambios para que Josef puede ser titular, tener más minutos y complete su puesta a punto. Si eso ocurre lo quitaríamos en el segundo tiempo".



"Necesito jugar", manifestó el delantero. "Necesito regresar al nivel que tenía antes de lesionarme. Ojalá pronto pueda volver a ese estado de forma y pueda ayudar al equipo a ganar partidos como lo han estado haciendo últimamente".