Un entrenador 'a la carrera', el amuleto de la suerte de David Villa, un goleador eterno

La temporada regular de la MLS avanza, y cada fin de semana nos deja situaciones o imágenes especiales. Te presentamos tres ejemplos de lo ocurrido durante el fin de semana.

Corre Jesse, corre

Corría el tiempo de descuento cuando Bradley Wright-Phillips marcó en la tarde del domingo el segundo gol de New York Red Bulls, que derrotó a domicilio a Philadelphia Union. Ese tanto generó en Jesse Marsch -entrenador del conjunto taurino- una carrera que parecía de celebración, pero que lo llevó de manera directa al vestuario visitante y de allí a la carretera.



When you've got a flight to catch. #PHIvNY pic.twitter.com/FaVo0StNzH

— Major League Soccer (@MLS) June 18, 2017