Un delantero 'bendecido' de 20 años eliminó a FC Dallas, el actual campeón de la Copa Abierta

En un partido de trámite complicado y emotivo, con tres expulsiones, el actual campeón de la US Open Cup o Copa Abierta de Estados Unidos, quedó eliminado tras jugarse tiempos extra.

FC Dallas no podrá defender su título, luego de que cayera de visita con el Sporting Kansas City que abrió la ruta con dos tantos de Latif Bleassing. El delantero de 20 años prácticmente selló el cupo a las semifinales de la Copa Abierta, en donde enfrentarán a San José Earthquakes.

El partido empezó con la primera polémica al minuto 15 cuando en una descolgada del colombiano Michael Barrios, Seth Sinovic lo agarró de la camiseta. El árbitro determinó que con la falta e impedía una oportunidad manifiesta de anotación y expulsó al hombre de Kansas City.

Tras idas y venidas, con un gran esfuerzo de los locales, el partido terminó igualado sin tantos y se tuvo que ir al tiempo extra en busca del ganador. Blessing sin embargo, ya había tenido una clara oportunidad casi al cerrar de los 90 minutos.





Corría el minuto 101 de juego cuando el argentino Maxi Urruti intentó una chilena al borde del área de Kansas City. En la jugada, el defensor Ike Opara recibido un golpe en la cara que provocó una larga detención de las acciones.



Opara tuvo que ser sacado del terreno de juego en camilla e inmovilizado. Y Poco después, llegó el gol que abrió el camino. El tanto fue obra de Blessing asistido por Benny Feilhaber.

Javier Morales, que había ingresado en FC Dallas cerca del final de los 90 minutos, se fue expulsado por conducta violenta casi al final del primer tiempo extra. Y justo después, Blessing puso el segundo tras un remate del colombiano Jimmy Medranda.

Ya con 9 hombres y dos goles abajo en el marcador, FC Dallas no pudo hacer mucho por revertir la situación. Al contrario, recibió el tercer tanto al minuto 118, obra de Daniel Salloi asistido por Feilhaber.



Con la victoria, Sporting Kansas City definirá uno de los finalistas de la Copa Abierta con San José Earthquakes, que había eliminado el lunes al LA Galaxy.

La otra parte del cuadro enfrentará este miércoles al Miami FC vs Cincinnati FC, un enfrentamiento de las dos ramas de la Segunda División en la pirámide del fútbol estadounidense (USL y NASL). Mientras que el jueves, New England Revolution recibirá al New York Red Bulls.