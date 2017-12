Un año en el que todo cambió para Clint Dempsey: De ser espectador de la final de 2016 a jugarla en 2017

De mirarla desde afuera a ser potencialmente uno de sus mayores protagonistas. Clint Dempsey espera la final de la MLS con ansias. En 2016 su equipo -Seattle Sounders- la ganó en un BMO Field vestido de rojo sangre. Pero él, la máxima figura del equipo esmeralda, no pudo disputar ese partido. A fines de agosto del año pasado se le detectó una arritmia que no solo puso en suspenso su carrera, sino que además encendió todas las alarmas sobre su estado de salud. No pasó demasiado tiempo. Pero un año después el atacante texano de 34 años está completamente recuperado y en buena forma para disputar la MLS Cup el sábado (4 pm ET | UniMás) la final. 'Su' final.



En 2017 'Deuce' Dempsey anotó 12 goles en la temporada regular y ya lleva 3 anotaciones más en los Playoffs. La calidad de ambos equipos hizo que un curso más tarde Seattle y Toronto se vuelvan a encontrar. El BMO Field volverá a lucir sus mejores galas. Pero el que puede marcar las diferencias entre una y otra final -entre otros factores- es él.



"Es duro estar fuera de la cancha y no estar jugando junto a tus compañeros", expresó Dempsey en la última práctica que los Sounders realizaron en Seattle, antes de volar hacia Toronto. "Pero, hay que decirlo, mis compañeros lucharon mucho en los Playoffs [de 2016]. Merecieron estar en la final, en la que batallaron. Fue muy bueno poder alentarlos y ver que traían una MLS Cup a nuestra ciudad, algo que esta gente merecía. Pero ahora estoy feliz de jugar con ellos. Ojalá pueda tener un papel importante".



De hecho, y no únicamente por el retorno de Clint Dempsey, la versión 2017 de Seattle parece ser mucho más potente que la del año pasado. "Uno no quiere restar méritos a lo que el equipo hizo el año pasado", reflexionó Chad Marshall. "Ese plantel hizo lo que había que hacer. Así que no deberíamos hablar hasta que este plantel consiga lo mismo. Pero en términos de profundidad, creo que tenemos mucho más. Disfruté mucho al jugar esta temporada, ha sido divertido jugar con los nuevos futbolistas que el equipo trajo. No veo la hora de jugar esta final", concluyó el defensor.



"Tener al alcance de la mano la posibilidad de hacer historia es una gran sensación", agregó Dempsey, quien podría estar ante su última oportunidad de contribuir dentro de un equipo campeón de la MLS. "Esto es lo que quise desde el inicio del año", continuó. "Era lo que esperábamos. Ponernos en la posición de jugar otra final e intentar repetir el título del año pasado. Lo importante para nosotros será jugar con confianza y no sentir demasiado la presión. Simplemente salir a jugar y hacer las cosas que nos llevaron a esta final. Si seguimos jugando como lo hemos hecho en los Playoffs, tengo buenos presentimientos sobre nuestras posibilidades".