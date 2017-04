Tras volver al gol en la MLS, Fredy Montero apunta a Tigres en la Liga de Campeones

Tras una ausencia de casi cuatro años y medio Fredy Montero volvió a marcar un gol en la MLS. El delantero colombiano anotó uno de los cuatro tantos con los que Vancouver Whitecaps FC se impuso el sábado por la noche por 4-2 frente a LA Galaxy. Montero no conseguía hacerlo desde octubre de 2012, cuando todavía era jugador de Seattle Sounders y se aprestaba a continuar su carrera fuera de la liga.

Montero, que entró en el descanso en el XI del equipo canadiense, fue fundamental para que los Whitecaps consiguieran su primera victoria de la temporada 2017 de la MLS. Ahora el atacante sudamericano apunta más alto en la víspera de la definición de una de las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF frente a Tigres de la Liga MX.



"Intenté hacer mi trabajo, lo que me pidió el entrenador", señaló Montero tras la victoria frente al Galaxy. "Mi tarea es intentar encontrar espacio, avanzar en la cancha y -cuando tenga la oportunidad- anotar", resumió el delantero. "Estaba en una buena posición y [Cristian] Techera disparó, el arquero atajó la pelota pero yo estaba allí para tocarla y convertir el gol", comentó al recordar su anotación, que significó el empate parcial de ese partido.

El histórico goleador de Seattle Sounders solamente ha podido ser titular en uno de los cuatro partidos de la MLS que los Whitecaps han jugado hasta ahora. Sus ausencias se explican debido a que Montero todavía no ha alcanzado su mejor estado físico. Y el técnico Carl Robinson podría haberlo reservado para estar desde el inicio en el duelo definitivo de este miércoles (10 pm ET) en el BC Place frente al potente equipo mexicano.



De hecho, Montero quizás no habría jugado el pasado fin de semana de no ser que Erik Hurtado tuvo que ser reemplazado en el descanso debido a una lesión. "Fredy venía de una lesión muscular", dijo Robinson. "Si se hubiera vuelto a lesionar frente al Galaxy no hubiera estado haciendo mi trabajo de manera correcta".

"No pensaba hacerlo jugar por 45 minutos. Quizás 30 minutos como mucho", reconoció el entrenador. "Pero en el descanso necesitábamos un gol, y Montero es un goleador. Él hizo su trabajo y trajo calma a nuestro equipo". El colombiano finalizó el partido en perfectas condiciones, lo que significó una noticia doblemente positiva para los Whitecaps.



"Me siento mucho mejor", explicó el delantero. "Siempre que pueda jugar, lo haré. Me lo quiero tomar con calma porque quedan muchos partidos por delante. Decidimos con el cuerpo técnico que podía jugar 45 minutos, y finalmente fue bueno para nosotros". Montero sabe perfectamente que será una pieza clave en el intento del club canadiense de dar vuelta la serie frente a Tigres, que en este momento es favorable para el equipo mexican gracias al 2-0 que obtuvo en el partido de ida.

"No nos preocupa lo que ellos puedan hacer", aseguró el colombiano. "Sabemos que son un equipo de primer nivel en Centroamérica y Norteamérica, y buscaremos anotar el primer gol tan pronto como nos sea posible. Tenemos que creer que podemos seguir atacando y hacer un segundo gol".



