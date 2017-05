Tras tres partidos de ausencia Andrea Pirlo podría volver como titular en New York City FC

SALT LAKE CITY, UT -- Andrea Pirlo no ha jugado ni siquiera un minuto en los últimos tres partidos de liga de New York City FC. Ningún mal físico aparente afecta al genial centrocampista italiano, pero 'il Maestro' miró desde el banco de suplentes la victoria a domicilio por 3-2 ante Columbus Crew y el 3-1 en el Yankee Stadium contra Atlanta United. Y el pasado fin de semana ni siquiera estuvo en la convocatoria del equipo celeste, que igualó 1-1 en Frisco contra F.C. Dallas.



NYCFC inició días atrás una 'mini gira' en condición de visitante que en el lapso de una semana lo obligará a enfrentar al ya mencionado conjunto texano, a Real Salt Lake (el miércoles de esta semana) y a Orlando City el próximo domingo. El entrenador Patrick Vieira decidió dejar en Nueva York a un puñado de futbolistas -entre ellos, Pirlo- para el compromiso contra FC Dallas, con la idea de sumarlos al equipo de trabajo a partir de la escala en el estado de Utah.



Dentro de ese marco hoy podemos confirmar que Pirlo está en Salt Lake City junto al resto de sus compañeros, como deja claro la fotografía que un aficionado le tomó en el aeropuerto de esa ciudad del Oeste estadounidense.



Today I Met Italian Soccer Legend and the linchpin of the Italian Soccer team since 2002 Andrea Pirlo. pic.twitter.com/kxRhBqfgEQ

— C (@SLCink) May 16, 2017